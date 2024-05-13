Політолог Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, що росіяни знаходять величезну кількість способів обходження санкцій. Хоча вони – інструмент дієвий, але їх необхідно посилювати та модернізувати, щоб максимально не дати стабілізуватися економіці Росії.

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Не відповідає дійсності

Політолог підкреслює, що після того, як у російських ракетах, які прилітають у мирні міста України, знаходять компоненти з США та Європейського Союзу, з'являються величезні питання до західних партнерів.

Санкції потрібно посилювати,

– наголосив Олексій Буряченко.

Що ж до західних експертів, які заявляють, що економіка Росії процвітає, політолог впевнений, що це не відповідає дійсності, особливо якщо проаналізувати стан російської економіки по сегментах до повномасштабного нападу на Україну і зараз.

Попри те, що росіяни зараз закрили всі статистичні дані, щоб ніхто не міг провести аналіз, деяка інформація все ж потрапляє в ЗМІ, з чого політолог пропонує зробити більш-менш об'єктивну оцінку економіки Росії.

Нафта. При тому, що росіяни майже вийшли на довоєнний експортний об'єм, ціна на нафту в 3 – 4 рази менша, ніж при продажу до ЄС до початку війни.

При тому, що росіяни майже вийшли на довоєнний експортний об'єм, ціна на нафту в 3 – 4 рази менша, ніж при продажу до ЄС до початку війни. Газ. Об'єми збільшилися, а накопичувати немає де. Залишається скраплений газ як сегмент відповідного експорту в ЄС, але він має невелике значення.

Об'єм російської економіки дуже зменшився, і єдине, внаслідок чого вона зараз балансує, це накопичення резервних фондів.

Мільярдні ресурси заради впливу

Також росіяни експортують товари подвійного призначення для свого військово-промислового комплексу у 5 – 6 разів дорожче від номіналу, за який вони раніше могли закуповувати ці товари.

Оскільки ВВП Росії базується зараз саме на військовій компоненті, в неї йде величезне провисання по всіх інших галузях,

– сказав Буряченко.

На його думку, коли Росія витрачає мільярдні ресурси для того, щоб мати вплив на західних експертів та ЗМІ, на проведення круглих столів, де вони ставлять лояльних до себе експертів та розповідають світу, що в них все добре та економіка процвітає попри санкції, це абсолютна дезінформація і неправда.

Росіяни ніби підкреслюють: що б Захід не робив понад два роки, російська економіка мало того що не впала, а Росія не розвалилася, вона ще й процвітає. Тим самим Росія спонукає наших західних партнерів до домовленостей та більш лояльної позиції відносно перемовин з Владіміром Путіним,

– підсумував політолог.

Економічні проблеми Росії