ЕС заблокировал антироссийские санкции против крупнейшего в мире производителя титана, – СМИ
Источник:The Wall Street Journal
При принятии 7 пакета санкций Евросоюза против россии возникли ожесточенные споры. В ходе них решили отказаться от наложения ограничений на крупнейшего в мире производителя титана – ВСМПО-Ависма.
Теперь весь цивилизованный мир продолжает питать бюджет агрессора через эту корпорацию. Анонимные источники в руководстве ЕС рассказали The Wall Street Journal детали того, как в последнюю минуту эту компанию исключили из седьмого пакета санкций.
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Почему не наложили санкции на российский титан
Отмечали, что не стоит налагать такие ограничения Франция, Германия и Италия. Дело в том, что русская компания является важнейшим поставщиком титана для Airbus SE. Это самый крупный в мире производитель коммерческих реактивных самолетов. Airbus имеет штаб-квартиру во Франции и нанимает большое количество рабочей силы по всей Европе. Поэтому представители авиапроизводителя публично призвали ЕС воздержаться от запрета на продажу российского титана.
Дипломаты ЕС заявили, что страны-члены выразили обеспокоенность, что ограничение экспорта для компании может спровоцировать взаимный шаг москвы по прекращению поставок титана своей компании в Евросоюз,
– рассказали анонимные источники.
В этом вопросе также обратились за комментарием уже упомянутого авиапроизводителя. "Как глобальная компания Airbus постоянно общается с правительственными заинтересованными сторонами, но мы не комментируем характер или содержание этих дискуссий", – сказал представитель производителя в письменном заявлении. Также он отметил, что титановые санкции "значительно нанесут ущерб всей аэрокосмической промышленности в Европе".
Что известно о "ВСМПО-Ависме"Это самый крупный на планете производитель титана. Активы компании составляют более 5 миллиардов долларов. А ее чистая прибыль в год составляет более 300 миллионов долларов.
"ВСМПО" производит титан для аэрокосмической промышленности. В частности, из их материалов изготовлена часть самолетов, ежедневно атакующих Украину. "Ависма" частично принадлежит российской оборонной компании "Ростех". Ее возглавляет подсанкционный олигарх Сергей Чемезов.
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