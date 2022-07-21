Наразі весь цивілізований світ продовжує живити бюджет агресора через цю корпорацію. Анонімні джерела в керівництві ЄС розповіли The Wall Street Journal деталі того, як в останню хвилину цю компанію виключили з сьомого пакета санкцій.

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Чому не наклали санкції на російський титан

Наголошували на тому, що не варто накладати такі обмеження Франція, Німеччина та Італія. Річ у тім, що російська компанія є найважливішим постачальником титану для Airbus SE. Це найбільший у світі виробник комерційних реактивних літаків. Airbus має штаб-квартиру у Франції та наймає велику кількість робочої сили по всій Європі. Тому представники авіавиробника публічно закликали ЄС утриматися від заборони продажу російського титану.

Дипломати ЄС заявили, що країни-члени висловили занепокоєння, що обмеження експорту для компанії може спровокувати взаємний крок Москви щодо припинення постачання титану своєї компанії до Євросоюзу,

– розповіли анонімні джерела.

Щодо цього питання також звернулися за коментарем вже згаданого авіавиробника. "Як глобальна компанія Airbus постійно спілкується з урядовими зацікавленими сторонами, але ми не коментуємо характер або зміст цих дискусій", – сказав речник виробника в письмовій заяві. Також він зазначив, що титанові санкції "значно зашкодять усій аерокосмічній промисловості в Європі".

Що відомо про "ВСМПО-Авісма" Це справді найбільший на планеті виробник титану. Активи компанії становлять понад 5 мільярдів доларів. А її чистий прибуток на рік становить понад 300 мільйонів доларів.



"ВСМПО" виробляє титан для аерокосмічної промисловості. Зокрема, з їхніх матеріалів виготовлена частина літаків, які щодня атакують Україну. "Авісма" частково належить російській оборонній компанії "Ростех". Її очолює підсанкційний олігарх Сергій Чемезов.

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