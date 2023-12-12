В ноябре 2023 года Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов в рамках своего 12 пакета санкций. Это должно усилить давление на военную экономику России.

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Санкции против России

Новые ограничения Европейского союза сосредоточены на запрете алмазов из России и новых мерах по ограничению потоков российской нефти.

Евросоюз также планирует усложнить обход уже существующих санкций против государства-агрессора, включая ограничение цен на нефть стран "Большой семерки".

Комиссия первоначально хотела запретить продажу старых танкеров российским организациям для их использования в России, а также предприятиям, которые могут использовать танкеры для обхода лимита цен на нефть G7, однако это предложение было отклонено,

– говорится в сообщении.

В то же время, средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями выразили обеспокоенность. Они уверяют, что подобные действия могут поставить их в невыгодное конкурентное положение.

В последнем проекте санкций вышеупомянутые компании теперь должны только отчитываться о таких продажах.

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