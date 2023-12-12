В ноябре 2023 года Еврокомиссия одобрила запрет на продажу российских алмазов в рамках своего 12 пакета санкций. Это должно усилить давление на военную экономику России.
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Санкции против России
Новые ограничения Европейского союза сосредоточены на запрете алмазов из России и новых мерах по ограничению потоков российской нефти.
Евросоюз также планирует усложнить обход уже существующих санкций против государства-агрессора, включая ограничение цен на нефть стран "Большой семерки".
Комиссия первоначально хотела запретить продажу старых танкеров российским организациям для их использования в России, а также предприятиям, которые могут использовать танкеры для обхода лимита цен на нефть G7, однако это предложение было отклонено,
– говорится в сообщении.
В то же время, средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями выразили обеспокоенность. Они уверяют, что подобные действия могут поставить их в невыгодное конкурентное положение.
В последнем проекте санкций вышеупомянутые компании теперь должны только отчитываться о таких продажах.
Ограничения, наложенные на Россию: последние новости
- Эксперт по нефти и газу Михаил Крутыхин рассказал, что санкции стали одной из ключевых причин упадка нефтегазовой отрасли в России. Также в США хотят вдвое сократить доходы России от нефти и газа к 2030 году.
- 11 декабря стало известно, что правительство Британии создаст Бюро применения торговых санкций, которое будет контролировать соблюдение ограничений, наложенных на страну-агрессора. Вновь ведомство заработает в 2024 году, когда будут введены новые законодательные требования. Оно усилит текущую работу правительства, чтобы обеспечить соблюдение торговых санкций Британии.
- В то же время Еврокомиссия должна утвердить использование налогообложения доходов от замороженных российских активов. Эти деньги хотят направить на помощь Украине.