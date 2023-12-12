У листопаді 2023 року Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів в рамках свого 12 пакету санкцій. Це має посилити тиск на військову економіку Росії.

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Санкції проти Росії

Нові обмеження Європейського союзу зосереджені на забороні щодо алмазів з Росії та нових заходах стосовно обмеження потоків російської нафти.

Євросоюз також планує ускладнити обхід уже існуючих санкцій проти держави-агресорки, включно з обмеженням цін на нафту країн "Великої сімки".

Комісія спочатку хотіла заборонити продаж старих танкерів російським організаціям задля їх використання у Росії, а також підприємствам, які можуть використовувати танкери для обходу ліміту цін на нафту G7, проте цю пропозицію було відхилено,

– йдеться в повідомленні.

Водночас середземноморські країни із сильними судноплавними компаніями висловили стурбованість. Вони запевняють, що подібні дії можуть поставити їх у невигідне конкурентне становище.

В останньому проєкті санкцій вищезгадані компанії тепер повинні лише звітувати про такі продажі.

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