У листопаді 2023 року Єврокомісія схвалила заборону на продаж російських алмазів в рамках свого 12 пакету санкцій. Це має посилити тиск на військову економіку Росії.
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Санкції проти Росії
Нові обмеження Європейського союзу зосереджені на забороні щодо алмазів з Росії та нових заходах стосовно обмеження потоків російської нафти.
Євросоюз також планує ускладнити обхід уже існуючих санкцій проти держави-агресорки, включно з обмеженням цін на нафту країн "Великої сімки".
Комісія спочатку хотіла заборонити продаж старих танкерів російським організаціям задля їх використання у Росії, а також підприємствам, які можуть використовувати танкери для обходу ліміту цін на нафту G7, проте цю пропозицію було відхилено,
– йдеться в повідомленні.
Водночас середземноморські країни із сильними судноплавними компаніями висловили стурбованість. Вони запевняють, що подібні дії можуть поставити їх у невигідне конкурентне становище.
В останньому проєкті санкцій вищезгадані компанії тепер повинні лише звітувати про такі продажі.
Обмеження, накладені на Росію: останні новини
- Експерт з нафти та газу Михайло Крутихін розповів, що санкції стали однією з ключових причин занепаду нафтогазової галузі у Росії. Також у США хочуть вдвічі скоротити доходи Росії від нафти та газу до 2030 року.
- 11 грудня стало відомо, що уряд Британії створить Бюро застосування торгових санкцій, яке контролюватиме дотримання обмежень, накладених на країну-агресора. Новостворене відомство запрацює у 2024 році, коли будуть введені нові законодавчі вимоги. Воно посилить поточну роботу уряду, щоб забезпечити дотримання торговельних санкцій Британії.
- Водночас Єврокомісія має затвердити використання оподаткування доходів від заморожених російських активів. Ці гроші хочуть скерувати на допомогу Україні.