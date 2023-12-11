Відповідну інформацію на брифінгу 11 грудня у Брюсселі повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер. За проєкт закону мають проголосувати днями, пише 24 Канал.

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Що відомо про ймовірну допомогу Україні

Колегія затвердить пропозицію комісії та високого представника (ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля – 24 Канал) про іммобілізацію доходів від активів Центрального банку Росії,

– заявив Ерік Мамер.

Інтерфакс-Україна також пояснив, що Мамер запевнив – рішення можуть ухвалити вже 12 грудня.

До речі, ЗМІ писали – якщо Єврокомісія 12 грудня затвердить пропозицію, то вже 14 – 15 грудня її розглянуть глави держав і урядів країн ЄС на саміті в Брюсселі.

Чи ухвалять відповідне рішення

Видання Bloomberg раніше писало, що Євросоюз просувається вперед із пропозицією оподаткувати прибуток від понад 200 мільярдів євро (218 мільярдів доларів) заморожених активів російського Центрального банку, щоб допомогти відновленню України, попри занепокоєння декількох країн-членів ЄС.

Людина, яка знайома з обговорення пояснювала журналістам, що у проєкті плану зазначать, що:

низка питань, порушених державами-членами ЄС, ще потребує розв'язання;

пропозиція Євросоюзу не буде перешкоджати національним податкам або іншим заходам.

Журналісти написали, що це питання розділило союз із 27 країн. Зокрема, відомо про те, що обережність щодо прискорення процесу висловили Бельгія, Німеччина, Франція, Італія та Люксембург. Вони:

закликали до більш поступового підходу;

минулого тижня сказали іншим послам Євросоюзу, що виконавчий орган ЄС повинен почати з більш неофіційного документа, щоб продовжувати звужувати різні варіанти використання прибутку. Адже, на їхню думку, передчасно висувати юридичну пропозицію.

Проте комісія заявила, що лідери ЄС сказали виконавчій владі блоку прискорити роботу над пропозицією,

– написало видання.

До речі, голова аналітичного центру "Інститут законодавчих ідей" Тетяна Хутор запевняла, що Україна вже почала використовувати заморожені в Європі російські гроші. Мовиться про декілька мільярдів доларів із 300 наявних.