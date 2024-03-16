В ЕС готовят 14-й пакет санкций: также могут создать отдельный режим

В Европейском Союзе начали готовить 14-й пакет санкций. Он будет включать меры, которые ограничат обход действующих санкций.

Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Новый пакет санкций против России

В Евросоюзе уже начали работать над новым пакетом санкций против России. Перед министрами иностранных дел во время заседания Совета ЕС в понедельник выступит спецпредставитель Дэвид О'Салливан. Он представит государствам-членам отчет о том, как именно россиянам удается обходить санкции.

Мы уже начали работать над 14-м пакетом санкций и я уверен, что он будет включать меры против обхода. Они уже были в 12-м и 13-м пакетах санкций,

– сообщил собеседник.

В Европейском Союзе напоминают, что санкции имеют целью подрыв способности Путина вести войну в Украине и изолировать Россию с политической, экономической и дипломатической точки зрения.

Во время встречи министры также могут согласовать санкции против лиц, которые причастны к смерти Навального. Сейчас в ЕС рассматривают идею создать отдельный режим санкций направленный на ситуацию с правами человека в России.

Известно, что такой режим санкций планируют создать в честь погибшего российского оппозиционера Алексея Навального и назвать его именем.

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