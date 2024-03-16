В ЕС готовят 14-й пакет санкций: также могут создать отдельный режим
В Европейском Союзе начали готовить 14-й пакет санкций. Он будет включать меры, которые ограничат обход действующих санкций.
Об этом сообщил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.
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Новый пакет санкций против России
В Евросоюзе уже начали работать над новым пакетом санкций против России. Перед министрами иностранных дел во время заседания Совета ЕС в понедельник выступит спецпредставитель Дэвид О'Салливан. Он представит государствам-членам отчет о том, как именно россиянам удается обходить санкции.
Мы уже начали работать над 14-м пакетом санкций и я уверен, что он будет включать меры против обхода. Они уже были в 12-м и 13-м пакетах санкций,
– сообщил собеседник.
В Европейском Союзе напоминают, что санкции имеют целью подрыв способности Путина вести войну в Украине и изолировать Россию с политической, экономической и дипломатической точки зрения.
Во время встречи министры также могут согласовать санкции против лиц, которые причастны к смерти Навального. Сейчас в ЕС рассматривают идею создать отдельный режим санкций направленный на ситуацию с правами человека в России.
Известно, что такой режим санкций планируют создать в честь погибшего российского оппозиционера Алексея Навального и назвать его именем.
Санкции против ряда россиян продлены: что известно
- В ЕС продлили санкции против некоторых россиян. Они введены против лиц, которые по мнению Европейского Совета, ответственны за угрозу территориальной целостности или суверенитета Украины. Указанные ограничения теперь будут действовать до 15 сентября этого года.
- В целом санкции введены против 2 100 физических и юридических лиц. Эти люди прямо влияют на продолжение военной агрессии России и способствуют усилению российского оборонного комплекса.
- Стоит заметить, что из общего списка изъято 9 человек, которые признаны погибшими. Против еще 3 человек ограничения не будут действовать по другим причинам.