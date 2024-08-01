Из Грузии в Россию продолжают поступать подсанкционные товары

Запрет продавать России товары двойного назначения ввели еще в 2022 году, хотя не все придерживались ограничений. В частности, такой страной является Грузия.

Пока налоговая служба отчитывается о выполнении международных санкций, грузы из Грузии продолжают поступать в Россию. Это происходит как напрямую, так и путем пересечения двух-трех государственных границ.

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Грузия и торговля с Россией

После начала полномасштабного вторжения в Украину в 2023 – 2024 годах Грузия экспортировала в Россию, Армению, Азербайджан и Среднюю Азию товаров двойного назначения на 10,7 миллиона долларов.

В этом направлении значительно вырос экспорт спутниковых GPS, видеокамер, процессоров или "чипов". Такие предметы российские военные используют для производства оружия,

– пишет грузинское издание.

Грузии с 2014 года существует перечень товаров военного и двойного назначения, экспорт и транзит которых требует разрешения Службы доходов и сборов страны. Так, с 2020 года из 649 поданных заявок на разрешение на экспорт одобрили только каждую десятую.

Несмотря на заявления Службы о строгом контроле на границе, расследование выявило новые схемы обхода санкций. Например, журналисты договорились об отправке из Тбилиси в Самару дронов через транспортную компанию Kairos Logistics. Оператор предоставил "полную гарантию" доставки, отметив, что уже имел опыт работы с "подсанкционными товарами".

Так же журналисты смогли "отправить" в Россию интегральные схемы через фирму Cargo Rapido, зарегистрированную в Грузии гражданином России, подчеркнув, что "санкции ее не беспокоят".