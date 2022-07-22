Все более чем однозначно: задушат ли санкции путинскую россию

Эффективность санкций: все более чем однозначно. Санкции против россии медленно подавляют кремль и помогают нам выиграть войну на истощение.

Защита санкций за границей – работа с общественным мнением, элитами, профессиональными средами, журналистами – чрезвычайно важна. Если у вас есть время или ищете приоритет для работы, которая поможет нам выиграть войну – защищайте санкции. Россияне работают над тем, чтобы их размыть, и это очень опасно.

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Новые санкции против россии

Европейский Союз утвердил очередной раунд санкций против россии. В нем частичный запрет на покупку российского золота и усиление контроля за внедрением технологий и продуктов двойного назначения.

Но сейчас важно не то, что в пакете санкций, а то, как его будут комментировать в Украине и Европе. Голоса о том, что "санкции не работают" начинают раздаваться все громче. И я не о венграх – с их позицией все понятно.

Я об экспертах, обсуждающих результативность санкций на серьезных площадках. На каждом обсуждении кто-то встает и говорит: "Украину надо поддержать, но…" и "… санкции не работают так, как должны...". Кто-то сравнивает с Венесуэлой, кто-то с Ираном. Думаю, и в Украине будет немало голосов о том, что "санкции не работают", вот увидите.

В противодействие санкциям включился и немецкий бизнес, который боится дальнейшего повышения рыночных цен на энергоносители и требует от правительства включить все возможные "Северные потоки". Это тот бизнес, который годами сидел на сладких контрактах на поставку газа и получал сверхприбыли.

Россияне беспощадно бьют их теперь, потому что даже без санкций именно кремль поднял цены на газ и электроэнергию до космических высот в этом году. Вместо того чтобы защищаться, корпорации требуют у правительства сдавать позиции, чтобы получить еще немного газа. Очень похоже на проявления стокгольмского синдрома, не считаете?

Многие говорят, что санкции против россии не работают / Фото Радио Свобода

Правда о санкциях

Эти стоны бизнеса и возня экспертов – это просто какое-то de ja vue, несколько лет назад те же "эксперты" и тот же бизнес рассказывали, что "Северный поток – 2" – это просто экономика, ничего больше.

Правда заключается в том, что санкции работают и очень хорошо. россияне суетятся, пытаясь перевезти нефть греческими танкерами, которые уже в следующем году российскую нефть не будут возить. Это работают санкции.

Целые отрасли экономики не могут работать – от железной дороги без подшипников до банков без систем безопасности. Это работают санкции.

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Доходы россии от продажи нефти уже сегодня бьют антирекорды, ведь россиянам выкручивают руки Индия и Китай, покупая со скидкой. И это еще санкции на нефть не заработали полноценно. А это уже не вопрос "Кока-колы" или "Макдональдса", это необходимость резать социальные и инфраструктурные программы.

Поэтому, когда вы слышите "санкции не работают" – посылайте ко всем чертям. Это сродни, что сказать "не все так однозначно". И посылать нужно громко и очень активно. Потому что российская пропаганда не тратила время, это мы почему-то подумали, будто уже победили в информационной войне.

В Германии только 12% понимают, что санкции сдерживают агрессию россии, остальные считают, что они бьют по самим немцам. Это именно то, что хотят получить россияне – перевести дискуссию в русло "давайте просто остановим войну", забрать юг Украины, который они захватили и могут вот-вот потерять, и остановить каток санкций, которые разламывают их экономику.

Поэтому рассказать историю о том, как действительно работают санкции – задача сегодня для всех. Каждый, кто не мобилизован, но хочет работать на победу, должен заняться этим. Объяснять эффективность санкций, потому что именно они помогут победить нам в затяжной войне на выживание.

Это должны делать люди, которые сейчас находятся за границей в поисках убежища. Это должны делать аналитики и общественные организации. Это должны делать члены правительства и нардепы, которые общаются со своими коллегами в ЕС и США. Если мы потеряем динамику введения санкций после сегодняшнего, седьмого раунда, то сделаем жизнь наших Вооруженных Сил значительно сложнее.

А ведь мы хотим им помочь. Поэтому не время вспоминать текст "Плача Ярославны" после введения санкций. Пора рассказывать, как они защищают Украину.

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