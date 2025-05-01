Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что последние заявления Трампа о России стали более жесткими. Сейчас Кремль оказался в роли того, кто пытается догнать.

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Что Трамп может сделать против России

Как отметил Городницкий, представители Кремля постоянно убеждали, что не будут идти ни на какие уступки по мирным переговорам. Буквально недавно там рассказывали, что не может быть и разговоров о временно оккупированной Запорожской АЭС. Теперь они готовы обсудить там присутствие США.

Вероятно, Россия имеет информацию, что Трамп не собирается давать заднюю относительно своих требований. Они будут вынуждены пойти на уступки. Иначе их ждут жесткие 500% пошлины, которые будут действовать против стран, покупающих российскую нефть и другие ресурсы.

Трамп может это сделать. Если Россия прекратит торговать с Индией и Китаем, то можно будет поставить крест на российской экономике. Она и так в сложном положении, но более-менее себя прокормить может. С дефицитом, но может. В марте уже доход России он нефтегазового сектора упал на 17%. Это – колоссальные цифры,

– сказал Городницкий.

Чем меньше денег поступает в российский бюджет – тем меньше они смогут финансировать войну. Именно поэтому сейчас Россия пытается всячески добиться отмены санкций.

Напомним, минфин России уже повысил оценку дефицита бюджета на 2025 год. Ранее они прогнозировали его на уровне 0,5% ВВП. Теперь они повысили прогноз дефицита на более чем втрое.