Трамп также отметил, что не знает, "беспокоят ли Путина" санкции вообще. Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал 24 Каналу, как США могут повлиять на Кремль, чтобы склонить его к перемирию.

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Почему нет смысла разговаривать Трампу с россиянами?

Шейтельман заметил, что Россия не осознает, что ее ожидает, если Соединенные Штаты действительно применят все свои рычаги влияния.

Сейчас у российского руководства нет такого понимания. Поэтому Трамп и говорит, что не уверен, что Путина беспокоит то, что происходит. Президент США понял, после нескольких переговоров с ним, что объяснить Путину, как будут действовать санкции и что с ним произойдет, оказалось невозможным,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому Трамп начал вводить санкции против России, но не для того, чтобы запугать ее, а чтобы ликвидировать. И это, уверен Шейтельман, вполне возможно.

Если Западу, по его словам, удалось экономически подавить Советский Союз, который был большой самодостаточной страной с почти 300-тысячным населением, производившей все, даже спутники, космические корабли и, хоть и плохие, самолеты.

Россия же сегодня является далеко не первой экономикой мира, страной с небольшим количеством населения, низким уровнем образования. Если Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер смогли довести Советский Союз до того, что, как говорят россияне, в 1990-е у них был чуть ли не голод, то на этот раз 2030-е будут для них еще хуже,

– предположил он.

С Советским Союзом, отметил политтехнолог, начали разговаривать, когда там осознали ситуацию, что пришел конец, и тогда начались переговоры с США.

Поэтому сегодня также нет никакого смысла разговаривать с Кремлем. Россия должна приползти. Вот в чем цель Дональда Трампа,

– отметил Шейтельман.

США уже делает первые шаги в этом направлении, в частности, вводя тарифы и штрафы против Индии, которая торгует с Россией. И уже, по его словам, есть результаты.

Сейчас в мире избыток нефти. И это еще не было разрешения свободно покупать иранскую нефть. Также Трамп заявил, что увеличит добычу.

Российская нефть никому не нужна, так же как и газ. Его хватает в Катаре и Норвегии, и США могут продавать его в Евросоюз. Поэтому Соединенные Штаты еще не начинали уничтожать Россию, введя против нее санкции,

– отметил Михаил Шейтельман.

Президент США еще торгуется, ведь пытается вразумить Россию.

Напомним, что в Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery, которые контролируют более 60% перерабатывающих мощностей объемом 5,2 миллиона баррелей в день, приостановили закупки российской нефти.

Однако при этом частные компании Reliance и Nayara остаются ее крупнейшими покупателями. В то же время один из самых больших нефтеперерабатывающих заводов страны Indian Oil приобрел миллионы баррелей сырой нефти в США и ОАЭ, что экспертами было воспринято как намерение диверсификации поставок.

Но индийские чиновники отметили, что правительство страны якобы не дало никаких указаний нефтяным компаниям по сокращению импорта из России.