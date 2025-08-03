Трамп також наголосив, що не знає, чи санкції "взагалі турбують Путіна". Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, як США можуть вплинути на Кремль, щоб примусити його до перемир'я.

До теми Трамп розчарувався в Путіні та змінив курс щодо Росії, – WSJ

Чому немає сенсу розмовляти Трампу з росіянами?

Шейтельман зауважив, що Росія не усвідомлює, що на неї очікує, якщо Сполучені Штати дійсно застосують всі свої важелі впливу.

Зараз у російського керівництва немає такого розуміння. Тому Трамп і говорить, що не впевнений, що Путіна турбує те, що відбувається. Президент США зрозумів, після кількох переговорів з ним, що пояснити Путіну, як будуть діяти санкції і що з ним відбудеться, виявилося неможливим,

– підкреслив політтехнолог.

Тому Трамп почав запроваджувати санкції проти Росії, але не для того, щоб залякати її, а щоб ліквідувати. І це, впевнений Шейтельман, цілком можливо.

Якщо Заходу, за його словами, вдалося економічно придушити Радянський Союз, який був великою самодостатньою країною з майже 300-тисячним населенням, що виробляла все, навіть супутники, космічні кораблі та, хоч і погані, літаки.

Росія ж сьогодні є далеко не першою економікою світу, країною з невеликою кількістю населення, низьким рівнем освіти. Якщо Рональд Рейган та Маргарет Тетчер змогли довести Радянський Союз до того, що, як кажуть росіяни, в 1990-ті у них був ледве не голод, то цього разу 2030-ті будуть для них ще гіршими,

– припустив він.

З Радянським Союзом, зазначив політтехнолог, почали розмовляти, коли там усвідомили ситуацію, що прийшов кінець, і тоді почалися переговори із США.

Тому сьогодні також немає жодного сенсу розмовляти з Кремлем. Росія має приповзти. Ось у чому мета Дональда Трампа,

– відзначив Шейтельман.

США вже робить перші кроки у цьому напрямку, зокрема, запроваджуючи тарифи та штрафи проти Індії, яка торгує з Росією. І вже, за його словами, є результати.

Зараз у світі надлишок нафти. І це ще не було дозволу вільно купувати іранську нафту. Також Трамп заявив, що збільшить видобуток.

Російська нафта нікому не потрібна, так само як і газ. Його вистачає в Катарі та Норвегії, і США можуть продавати його до Євросоюзу. Тому Сполучені Штати ще не починали нищити Росії, запровадивши проти неї санкції,

– наголосив Михайло Шейтельман.

Президент США ще торгується, адже намагається урозумити Росію.

Нагадаємо, що в Індії державні нафтопереробні заводи Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery, які контролюють понад 60% переробних потужностей обсягом 5,2 мільйона барелів на день, призупинили закупівлі російської нафти.

Однак при цьому приватні компанії Reliance та Nayara залишаються її найбільшими покупцями. Водночас один з найбільших нафтопереробних заводів країни Indian Oil придбав мільйони барелів сирої нафти у США та ОАЕ, що експерти сприйняли як намір диверсифікації постачання.

Проте індійські чиновники зазначили, що уряд країни буцімто не дав жодних вказівок нафтовим компаніям щодо скорочення імпорту з Росії.