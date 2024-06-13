О новом пакете санкций объявило Министерство иностранных дел Канады 13 июня.
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Новые санкции против России
Эти санкции направлены против многих лиц и организаций, привлеченных к пропагандистским и дезинформационным операциям. В перечень также включены организации российского военно-промышленного комплекса, которые поставляют важные технологии и электронные составляющие, способствуя российским военным усилиям,
– говорится в сообщении МИД.
Также санкции Канады касаются лиц, причастных к обходу санкций, которые облегчают доступ России к подсанкционным товарам и помогают ей уклоняться от "потолка цен" на нефть, введенного G7.
В санкционный перечень попали министр промышленной торговли России Антон Алиханов, издатель Арам Габрелянов, депутат Госдумы Борис Громов, писатель Александр Малкевич, общественный деятель Екатерина Мизулина и другие.
В санкционных списках также фигурируют "Российская газета", пропагандистские телеканалы "Санкт-Петербург", "Мариуполь-24", "Таврия ТВ", а также платформа "Voice of Europe".
Объявленные сегодня меры соответствуют давней поддержке Канадой Украины и направлены на то, чтобы подорвать способность России вести свою незаконную войну, ограничив доступ к компонентам, необходимых для военных усилий России, лишив Россию доходов, которые она использует для финансирования своей незаконной войны, и подорвав ее дезинформационные операции,
– отметили в пресс-релизе.
Великобритания также расширила санкции
- Великобритания объявила о новых ограничениях, которые будут направлены против России. В частности, и в отношении российского теневого флота.
- Речь идет о введении 50 новых санкционных обозначений и спецификаций. Кроме этого, под ограничения попадают еще и учреждения российской финансовой системы и поставщики, которые поддерживают российское военное производство.
- В то же время кроме теневого флота ограничения против России будут касаться поставщиков боеприпасов, станков, микроэлектроники и материально-технического обеспечения для российской армии.