Про новий пакет санкцій оголосило Міністерство закордонних справ Канади 13 червня.

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Нові санкції проти Росії

Ці санкції спрямовані проти багатьох осіб та організацій, залучених до пропагандистських та дезінформаційних операцій. До переліку також включені організації російського військово-промислового комплексу, які постачають важливі технології й електронні складники, сприяючи російським воєнним зусиллям,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Також санкції Канади стосуються осіб, причетних до обходу санкцій, які полегшують доступ Росії до підсанкційних товарів та допомагають їй ухилятись від "стелі цін" на нафту, запроваджену G7.

До санкційного переліку потрапили міністр промислової торгівлі Росії Антон Аліханов, видавець Арам Габрелянов, депутат Держдуми Боріс Громов, дописувач Алєксандр Малкевич, громадська діячка Єкатєріна Мізуліна та інші.

У санкційних списках також фігурують "Российская газета", пропагандистські телеканали "Санкт-Петербург", "Мариуполь-24", "Таврия ТВ", а також платформа "Voice of Europe".

Оголошені сьогодні заходи відповідають давній підтримці Канадою України і спрямовані на те, щоб підірвати спроможність Росії вести свою незаконну війну, обмеживши доступ до компонентів, необхідних для військових зусиль Росії, позбавивши Росію доходів, які вона використовує для фінансування своєї незаконної війни, і підірвавши її дезінформаційні операції,

– наголосили в пресрелізі.

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