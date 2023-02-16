Есть один интересный момент: будут ли ощутимы санкции против российских банков от ЕС

Еврокомиссия официально предложила к одобрению 10 пакет санкций против России. Туда могут войти ограничения в отношении российских банков, а также некоторых физических лиц. Однако до сих пор нет упоминания ни о ядерной, ни о ракетной отрасли.

Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, сомнительно, что ракетная и ядерная отрасль будет сильным ударом для российского бюджета на этом этапе.

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Европа понемногу достигает энергонезависимости от России

Как ранее отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, именно ограничение на ценообразование на российские энергоносители было основанием для серьезного уменьшения доходов в российский госбюджет.

Клочок заверил, что сейчас Европа постепенно выходит из энергозависимости от России, что как раз бьет по доходам в бюджет. Ранее из-за монопольного положения Россия могла спекулировать и провоцировать резкий рост цен на энергоносители. Санкционная политика помогла сбить Россию с такой позиции.

Сейчас ЕС пытается решать проблемы, которые он сам себе создал. Что касается санкций против ядерной энергетики… Важнее все же было обсудить дальнейшее ограничение цены на газ. Это было бы супер. Когда энергозависимость будет меньшей в разы, тогда можно будет говорить о санкциях против ядерной энергетики, – считает Клочок.

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По мнению Клочко, Европа будет постепенно становиться еще более энергонезависимой от России. Это впоследствии поможет вводить санкции против других отраслей оккупантов. Ведь ситуация с энергоносителями будет полностью стабильна.

Кроме того, санкции в отношении банков, вводимых ЕС, достаточно сомнительны. Ведь пока хотя бы один российский банк будет подключен к системе SWIFT, любая страна легко сможет проводить платежи в Россию.

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