Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что Япония продолжает последовательно поддерживать Украину. Там осознают угрозу от России и ее союзников – КНДР, Китая, Ирана и т.п.

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Санкции должны быть более жесткими

Как отметил Клочок, Запад проводит последовательную санкционную политику. Но она все равно является недостаточной. Нужно сделать все, чтобы подорвать возможности России вести войну.

Санкционная политика стран ЕС и вообще стран, которые поддерживают санкции, должна быть жестче. Основная задача – ограничение способности России поддерживать собственный ВПК. На сегодня Россия все же может обеспечивать "с колес" потребности фронта и в бронированной технике, и в снарядах, и в стрелковом оружии и тому подобное,

– сказал Клочок.

В этом ей помогают "дыры" в санкциях, а также союзники – те же Китай, Иран, КНДР и т.п. Несмотря на это, работа со стороны Украины влияет на этот процесс. Потому что уже и Китай иногда ограничивает банковские операции с Россией. То же самое делает и Турция.

Та же Япония всегда была последовательной в отношении санкций против России. Они также присоединяются ко многим инициативам в военной сфере, которые косвенно помогают Украине. Не стоит забывать и о финансовой помощи от Японии. А введенные санкции вместе с другими государствами таки бьют по России.

Санкции против России: кратко