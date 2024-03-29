Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Японія продовжує послідовно підтримувати Україну. Там усвідомлюють загрозу від Росії та її союзників – КНДР, Китаю, Ірану тощо.
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Санкції мають бути жорсткішими
Як наголосив Клочок, Захід провадить послідовну санкційну політику. Але вона все одно є недостатньою. Потрібно зробити все, щоб підірвати можливості Росії вести війну.
Санкційна політика країн ЄС та взагалі країн, які підтримують санкції, має бути жорсткішою. Основне завдання – обмеження спроможності Росії підтримувати власний ВПК. На сьогодні Росія все ж може забезпечувати "з коліс" потреби фронту і в броньованій техніці, і в снарядах, і в стрілецькій зброї тощо,
– сказав Клочок.
У цьому їй допомагають "дірки" у санкціях, а також союзники – ті ж Китай, Іран, КНДР тощо. Попри це, робота з боку України дещо впливає на цей процес. Бо вже і Китай подекуди обмежує банківські операції з Росією. Те ж саме робить і Туреччина.
Та ж Японія завжди була послідовною щодо санкцій проти Росії. Вони також доєднуються до багатьох ініціатив у військовій сфері, які опосередковано допомагають Україні. Не варто забувати і про фінансову допомогу від Японії. А введені санкції разом з іншими державами таки б'ють по Росії.
Санкції проти Росії: коротко
- Штати та Британія почали перевіряти одну з криптобірж. Є підозра, що Росія провела там операції на 20 мільярдів доларів.
- Росія вперше за 15 років почала скуповувати алмази за кошти бюджету. Так роблять, щоб підтримати державну корпорацію "Алроса", на яку наклали санкції країни Заходу.
- Сполучені Штати та інші країни G7 працюють над посиленням санкцій на російську нафту. Головна мета – позбавити Росію ресурсів.