Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що Японія продовжує послідовно підтримувати Україну. Там усвідомлюють загрозу від Росії та її союзників – КНДР, Китаю, Ірану тощо.

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Санкції мають бути жорсткішими

Як наголосив Клочок, Захід провадить послідовну санкційну політику. Але вона все одно є недостатньою. Потрібно зробити все, щоб підірвати можливості Росії вести війну.

Санкційна політика країн ЄС та взагалі країн, які підтримують санкції, має бути жорсткішою. Основне завдання – обмеження спроможності Росії підтримувати власний ВПК. На сьогодні Росія все ж може забезпечувати "з коліс" потреби фронту і в броньованій техніці, і в снарядах, і в стрілецькій зброї тощо,

– сказав Клочок.

У цьому їй допомагають "дірки" у санкціях, а також союзники – ті ж Китай, Іран, КНДР тощо. Попри це, робота з боку України дещо впливає на цей процес. Бо вже і Китай подекуди обмежує банківські операції з Росією. Те ж саме робить і Туреччина.

Та ж Японія завжди була послідовною щодо санкцій проти Росії. Вони також доєднуються до багатьох ініціатив у військовій сфері, які опосередковано допомагають Україні. Не варто забувати і про фінансову допомогу від Японії. А введені санкції разом з іншими державами таки б'ють по Росії.

Санкції проти Росії: коротко