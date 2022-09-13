Россия выйдет на довоенный уровень через 10 лет, – Фурса о влиянии санкций на страну-агрессора

К сожалению, мгновенного эффекта санкций против государства-агерсора не произошло. Украина и западные партнеры рассчитывали на панику, однако руководство центробанка россии удалось ее предотвратить.

Речь идет о медленном сползании россии в кризис. Оно будет происходить, однако не с такой скоростью, как нам бы этого хотелось. Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Падение россии – постепенный и длительный процесс

Более того, россия пытается убедить весь мир, что скорость мала и санкции не работают. Об этом активно рассказывают пропагандисты. В россии даже прибегли к интересному лайфхаку: они пересмотрели ВВП в прошлом году – уменьшили его, чтобы цифры в этом году по сравнению казались не столь значимыми.

То, как сильно россияне пытаются убедить всех, что у них все хорошо, указывает на то, что у них все не очень хорошо,

– говорит Фурса.

Да, это постепенный процесс, но он уже неотвратим. "Кто-то уже почувствовал, до кого-то дойдет очень не скоро", – отмечает инвестиционный банкир.

Путь в 10 лет пройдут все

Недавно Bloomberg написал об отчете, подготовленном российскими чиновниками. Согласно его данным:

за несколько лет ожидается падение на 10-12% – это больше, чем падение россия в 1998 году;

на довоенный уровень государство-агрессор выйдет через 10 лет.

Конечно, мы можем возмущаться, что россия просто восстановится через 10 лет, как ни в чем не бывало. Но Фурса отмечает, что здесь есть один нюанс.

Десять лет – это долгий путь. Весь мир его пройдет. Такие страны как россия и Украина должны если не увеличивать ВВП вдвое, то по крайней мере наращивать его на 50 – 60%,

– замечает Сергей Фурса.

В долгосрочной перспективе, добавляет он, отрыв будет заметным. Но деградация и примитивизация, которая сейчас происходит в россии, будет еще ярче.

Эмбарго на нефть изменит ситуацию

Фурса считает, что следует дождаться санкций в отношении российской нефти. Они могут поразительно изменить ситуацию.

Сейчас бюджет россии держится, ведь цены на нефть высоки. Это позволяет сводить концы с концами, даже при дефицитном бюджете. А ограничение нефтяных доходов – это уже совсем другая история,

– подчеркнул инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Что происходит с российской экономикой: последние новости

Российская экономика сейчас переживает не лучшие времена. Сегодня страна-агерсор зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь помимо нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились в результате санкций. К тому же и нефтегазовые доходы продолжают сокращаться, хотя пока больше идет речь о газовой составляющей, потому что россия фактически сделала себе "самоэмбарго".

Конечно, кремль и пропагандисты пытаются убедить весь мир в том, что "все под контролем". Но о реальной ситуации, которая довольно неутешительная, свидетельствуют две цифры – падение НДС (индикатор объема торговли) и падение НДФЛ (налога на доходы).

Полномасштабное вторжение россии в Украину коснулось кошельков рядовых граждан государства-агрессора. Так, их доходы и покупательная способность населения существенно снизились. По официальным данным росстата, в I квартале (январь – март) реальные доходы населения упали на 1,2% по сравнению с 2021 годом, а во II квартале (апрель – июнь) – еще на 0,8%."

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