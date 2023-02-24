Слишком слабо, – Моравецкий объяснил, чего хочет Польша от нового пакета санкций против России

ЕС не смогли единогласно принять десятый пакет санкций против России. Польша им недовольна.

Ограничения против страны-террориста – слишком мягкие. Об этом во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает 24 канал.

Интересно Первые польские Leopard – уже в Украине: сколько танков передаст Варшава в ближайшее время

Десятый пакет санкций против России – слишком мягкий

Моравецкий рассказал, что Польша не удовлетворена десятым пакетом санкций против России, ведь ограничения – "слишком мягкие и слабые".

Мы предлагаем, чтобы там были разные личности. Мы предлагали, чтобы там были российские продукты, в том числе каучук. Мы давим на западных союзников, чтобы этот пакет был более расстроен,

– объяснил глава польского правительства.

Премьер добавил, что 24 февраля он направит просьбу президенту Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, чтобы в новый пакет санкций добавили нескольких российских пропагандистов.

"Потому что мы знаем, как вредна российская пропаганда. Какая ложь, какая пропаганда может быть сеяна этими людьми. И будем ходатайствовать, чтобы построили как можно шире этот пакет", – заметил Моравецкий.

Стоит прочесть Польша готова проводить обучение украинских пилотов на F-16, но есть нюанс

Что предлагает Варшава

Члены ЕС пришли к соглашению относительно почти всех пунктов нового пакета санкций против России. Однако камнем преткновения стал импорт синтетического каучука. Польские дипломаты отмечают, что они не блокируют пакет, а хотят, чтобы эти санкции имели смысл.

Ряд стран ЕС призвали к полному запрету импорта синтетического каучука из России. Однако есть и те, кто имеет от него зависимость. Именно поэтому Брюссель, по словам одного из дипломатов, предложил установить предел квоты на уровне 560 тысяч метрических тонн.

Польские дипломаты считают, что это лишает санкции смысла, ведь ЕС предлагает установить предел, превышающий текущий импорт. Об этом свидетельствуют и торговые данные – за последние 10 лет Россия не превышала предложенную ЕС квоту импорта синтетического каучука.

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель был уверен в том, что Евросоюз одобрит новые санкции против России на годовщину ее вторжения в Украину.