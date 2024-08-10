Не спасет: может ли Россия и Китай выгодно торговать по бартеру

Из-за санкций Россия и Китай могут осенью перейти на бартерные торговые схемы. Об этом пишет издание Reuters. О том, что Россия склоняется к бартеру, то есть натуральному обмену, было понятно несколько месяцев назад.

Тогда заместитель председателя центробанка предупредил, если не будут найдены новые формы расчетов за критический для России импорт, то ее экономике станет очень трудно функционировать. Об этом в разговоре с 24 Каналом напомнил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что отслеживать потоки бумажных денег будет труднее, чем электронных.

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Банковская система Китая ориентируется на ведущие финцентры

Ус рассказал, что есть информация, что китайские банки возвращают почти 80% платежей, которые поступают к ним из России, в том числе и платежи в юанях.

Это свидетельство того, что банковская система, в частности Китая, очень сильно ориентируется на ведущие финансовые центры, а они расположены как раз в Лондоне, Нью-Йорке, Дюссельдорфе. Китайцы не хотят рисковать из-за контактов с Россией, потому что считают их довольно токсичными,

– отметил главный консультант Нацинститута стратегических исследований.

Со стороны партнеров России нет доверия к рублю

Когда Россия продает свои товары, то часто получает национальную валюту тех стран, которые покупают у нее эти товары. Но когда Россия хочет сама приобрести товар, то она соответственно предлагает рубли. И сразу возникает вопрос, какой обменный курс этого рубля.

Ус отметил, когда происходили торги на мосбирже, то было понятно, что центробанк России определяет курс рубля в соответствии с этими торгами. Теперь, когда из-за санкций торги долларом и евро на бирже остановились, непонятно, на каком основании Россия определяет курс рубля к доллару.

Многие начали проводить аналогии с СССР, в котором говорили, что 1 доллар – это 67 копеек, а одновременно с этим на черном рынке за доллар давали 20 рублей. Сейчас к российскому рублю нет особого доверия со стороны партнеров России и они намекают, что получать рубли не хотят. Поэтому Россия начала искать другие формы расчетов и говорить о бартере,

– рассказал Ус.

Доля России в товарообороте Китая – 4%

Для того чтобы договориться о бартере, надо заинтересовать и другую сторону. Главный консультант Национального института стратегических исследований попытался смоделировать ситуацию, когда Китай, который по уровню развития давно отошел от бартерной схемы расчета, получит от России предложение вернуться назад на несколько десятилетий.

"Возможно, его кое-что и заинтересует, но не существенно, потому что Китай интегрирован в глобальную торговую систему. Доля России в 2023 году в товарообороте Китая составила 4%, доля ЕС – 13%, доля США – 11%. Для Китая, очень прагматичной страны, вообще желательно минимизировать контакты с Россией, потому что она ищет все более противоречивые формы для того, чтобы оставаться в торговле", – считает Ус.

Спасение от бартера для России маловероятно

Ус прогнозирует, что возможно России удастся кое-что обменивать путем бартера, но не все партнеры на это согласятся. Если Китай все же даст согласие на бартер, то будет размышлять как сделать так, чтобы информация о таких торговых схемах между ним и Россией не стала публичной. Потому что тогда могут быть определенные вторичные санкции против Китая.

Не вижу спасения России благодаря бартерным схемам. Многие специалисты по санкционной политике в США и ЕС отслеживают подобные вещи, когда формируют предложения по пакету санкций. Если будут засвидетельствованы эти бартерные сделки, китайская компания-производитель товара, которая поставила его в Россию, может оказаться под санкциями. Соответствующие органы следят за этим и думают, как такие схемы остановить,

– подытожил Ус.