Норвегия все-таки пропустила товары для россиян на Шпицбергене

Эпопея с блокадой русских продуктов Норвегией завершилась. Товары оккупантов все же отправились на Шпицберген.

Россиянам удалось добиться доставки своих товаров на Шпицберген. МИД Норвегии даже озвучил схему, по которой это было сделано.

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Как груз россиян пропустили на Шпицберген

Представитель МИД Норвегии Ане Хавардсдаттер сообщила о том, что товары россиян, несколько недель простоявшие на границе, успешно отправились на Шпицберген. Их не просто пропустили, но и доставили к месту назначения.

Как выяснилось, два российских контейнера пропустили через границу Норвегии 2 июля. 5 июля они уже прибыли в Лонгир в провинции Свальбард.

Хавардсдаттер заявила, что на самом деле Норвегия никогда не преследовала цель задерживать груз. Единственной проблемой было то, что контейнеры находились на грузовике с российскими номерами. Из-за санкций машина просто не могли въехать на территорию Норвегии. Когда же товар перевели в норвежский грузовик – проблема с санкциями якобы исчезла.

В Норвежском МИД заявили, что считают дело исчерпанным. Также там сообщили, что действовали в сотрудничестве с российскими властями, а проблема решилась якобы с помощью коммуникации, а "угрозы россии здесь ни при чем".

Напомним, после того, как Норвегия заблокировала российский товар на границе, оккупанты повредили важный кабель норвежцев в море, а затем угрожали "вернуть" себе часть Баренцева моря.

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