Новые санкции США против российской нефти: как Трамп использует их в переговорах с Китаем

В Соединенных Штатах разработали механизм пошлинных санкций в отношении стран, которые продолжают закупать энергоресурсы у России. Этот инструмент позволит американскому президенту оказывать давление на Пекин в ходе предстоящих дипломатических встреч.

Как рассказал в эфире 24 Канала политолог глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, двухпартийный законопроект сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя предоставляет законное право вводить пошлины на товары из более чем 40 стран. Благодаря этому решению Дональд Трамп сможет действовать без риска блокировки со стороны Верховного суда США.

Рычаг влияния на Пекин

Политолог отмечает, что документ рассматривается прежде всего как серьезный аргумент в диалоге с Китаем, как рычаг давления на него. Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 24 сентября, однако ее проведение до сих пор находится под вопросом из-за недовольства Пекина американскими военными поставками на Тайвань.

Я думаю, что этот закон все равно будет работать, возможно, не так, как нам бы этого хотелось,

– заявил Чаленко.

Он добавил, что главная цель инициативы заключалась все-таки в создании дополнительного экономического давления непосредственно на Россию.

О новом законе о санкциях США в отношении России: смотрите в видео

Первоначальная версия документа предусматривала введение 500%-ной пошлины на товары из более чем 60 стран. Однако после дискуссий в администрации Трампа условия смягчили, и теперь под санкционный удар попадут пять крупнейших импортеров российской нефти и газа.

Эти финансовые ограничения способны существенно ударить по мобилизации в России. Сокращение поступлений в российский бюджет от продажи энергоносителей затруднит Кремлю финансирование выплат новобранцам, которых набирают для отправки на фронт.