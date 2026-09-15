Об этом в эфире 24 Канала говорили с исполнительным директором Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрием Жмайлом. По его словам, если этот законопроект будет принят, то это станет одним из инструментов давления на Россию. Но следует понимать, что от принятия документа до фактических действий может пройти некоторое время.

Как этот законопроект ударит по России?

Как подчеркнул Жмайло, для Украины принципиально важно не допустить поступления новых средств в российский бюджет. Особенно на фоне подготовки Кремля к очередной мобилизации.

Предыдущая волна мобилизации в 2022 году вызвала проблемы. Тогда начались волнения в кавказских республиках. Это было основной причиной, почему Россия отказалась от мобилизационных мер и фактически начала набирать людей на фронт,

– отметил Жмайло.

Эти санкции способны лишить Россию значительной части доходов. Соответственно, чем меньше денег будет у России, тем сложнее ей будет "покупать" население на фронт во время мобилизации.

Также важно, какой будет ситуация вокруг Ормузского пролива. Фактически из-за конфликта с Ираном президент Трамп шел на ослабление санкций против России.

Есть шанс, что закон примут. Но все же последнее слово останется за политической волей Белого дома,

– подчеркнул Жмайло.

Добавим, что законопроект о "адских санкциях" в отношении РФ, в частности, позволит администрации Дональда Трампа вводить 100-процентные пошлины против стран, являющихся крупнейшими импортерами российской нефти и газа.