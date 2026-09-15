Про це в ефірі 24 Каналу говорили з виконавчим директором Українського центру безпеки та співпраці Дмитром Жмайлом. За його словами, якщо цей законопроєкт ухвалять, то це буде один з інструментів тиску на Росію. Але варто розуміти, що від ухвалення документа до фактичних дій може пройти певний час.

Як цей законопроєкт вдарить по Росії?

Як наголосив Жмайло, Україні принципово важливо не допустити надходження нових коштів до російського бюджету. Особливо на тлі підготовки Кремля до чергової мобілізації.

Попередня хвиля мобілізації в 2022 році спричинила проблеми. Тоді почало хитати кавказькі республіки. Це була основна причина, чому Росія відмовилася від мобілізаційних заходів та фактично почала купувати людей на фронт,

– зазначив Жмайло.

Ці санкції здатні обрізати Росії багато надходжень. Відповідно чим менше грошей матиме Росія – тим важче їй буде купувати населення на фронт під час мобілізації.

Також важливо, якою буде ситуація довкола Ормузької протоки. Фактично через конфлікт з Іраном президент Трамп йшов на послаблення санкцій проти Росії.

Є шанс, що закон ухвалять. Але все-таки останнє слово буде за політичною волею Білого дому,

– підкреслив Жмайло.

Додамо, законопроєкт про "пекельні санкції" щодо РФ, зокрема, дозволить адміністрації Дональда Трампа вводити 100% мита проти країн, які є найбільшими імпортерами російської нафти та газу.