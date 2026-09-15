Про це пише The Hill.

Чого чекати від голосування далі?

У понеділок, 14 вересня, регламентний комітет Палати представників схвалив процедуру розгляду двопартійного законопроєкту, співавторами якого є сенатори Ліндсі Грем і Річард Блументаль. Рішення підтримали сімома голосами проти трьох.

Цей крок вивів законопроєкт про санкції на фінішну пряму, а до наступних процедур американці можуть перейти найближчими днями.

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що процедурне голосування заплановане на 15 вересня, а остаточне голосування щодо документа може відбутися 16 вересня.

Щодо правок демократів поки не має ясності. Виглядає, що все, потяг пішов, і далі рухається уже чиста версія законопроєкту,

– написав Власюк.

ЗМІ нагадало, що "проєкт Грема" передбачає застосування президентом США "каральних" мит до товарів із країн, які найбільше купують російську нафту та газ. Також санкції можуть торкнутись російських олігархів, чиновників, військових та членів їхніх сімей, фінансових установ, енергетичних проєктів, а також судів, пов'язаних із тіньовим флотом.

Раніше Уповноважений президента запевняв, що в американському Конгресі законопроєкт має значну двопартійну підтримку. До того ж були підстави очікувати ухвалення документа вже у вересні 2026 року.