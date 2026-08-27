Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка під час розмови з журналістами.

Що відомо про законопроєкт?

Посадовець зазначає, що документ має всі шанси на те, щоб почати діяти вже у вересні 2026 року. За його словами, законопроєкт підтримують як демократи, так і республіканці.

Власюк розповів, що наступного тижня Палата представників США повертається до роботи. Україна планує скористатися цим для активізації переговорів із законодавцями.

Чиновник планує працювати у Сполучених Штатах над підтримкою законопроєкту серед конгресменів та переконати їх у необхідності ухвалити його.

Нас цікавить інструментарій, який з’явиться для тиску на Росію і водночас на Іран. Будемо переконувати конгресменів, що це дійсно потрібно для України і для перемоги України,

– заявив Власюк.

Він додав, що в американському Конгресі є значна двопартійна підтримка посилення санкційного тиску на Росію. Уповноважений президента України вважає, що є всі підстави для того, аби закон ухвалили у вересні 2026 року. Чиновник відзначив важливість цього документу для Києва.

Власюк також прокоментував можливість накладання санкцій на Іран. Він заявив, що Україна не проти цього рішення, бо Тегеран є союзником Москви.

Зазначимо, що сенатор-республіканець від Оклахоми Джеймс Ланкфорд після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві також казав про те, що законопроєкт можуть ухвалити у вересні. Політик заявляв, що президент України зацікавлений у нових санкціях проти Росії, оскільки Кремль використовує доходи безпосередньо для продовження війни.