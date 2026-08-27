Об этом сказал уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в ходе беседы с журналистами.

Что известно о законопроекте?

Чиновник отмечает, что документ имеет все шансы вступить в силу уже в сентябре 2026 года. По его словам, законопроект поддерживают как демократы, так и республиканцы.

Власюк рассказал, что на следующей неделе Палата представителей США возобновляет работу. Украина планирует воспользоваться этим для активизации переговоров с законодателями.

Чиновник планирует работать в Соединенных Штатах над обеспечением поддержки законопроекта среди конгрессменов и убедить их в необходимости его принятия.

Нас интересует инструментарий, который появится для давления на Россию и одновременно на Иран. Будем убеждать конгрессменов, что это действительно нужно для Украины и для победы Украины,

– заявил Власюк.

Он добавил, что в американском Конгрессе существует значительная двухпартийная поддержка усиления санкционного давления на Россию. Уполномоченный президента Украины считает, что есть все основания для того, чтобы закон был принят в сентябре 2026 года. Чиновник отметил важность этого документа для Киева.

Власюк также прокомментировал возможность введения санкций против Ирана. Он заявил, что Украина не против этого решения, поскольку Тегеран является союзником Москвы.

Отметим, что сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Ланкфорд после встречи с Владимиром Зеленским в Киеве также говорил о том, что законопроект могут принять в сентябре. Политик заявлял, что президент Украины заинтересован в новых санкциях против России, потому что Кремль использует доходы непосредственно для продолжения войны.