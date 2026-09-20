Як розповів в ефірі 24 Каналу політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, двопартійний законопроєкт сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя дає законне право обкладати митом товари з понад 40 держав. Завдяки цьому рішенню Дональд Трамп зможе діяти без ризику блокування з боку Верховного суду США.

Важіль впливу на Пекін

Політолог наголошує, що документ розглядається насамперед як серйозний аргумент у діалозі з Китаєм, як важіль тиску на нього. Зустріч Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна запланована на 24 вересня, проте її проведення досі під питанням через невдоволення Пекіна американськими військовими поставками на Тайвань.

Я думаю, що цей закон все одно буде працювати, можливо, не так, як нам би це хотілося,

– озвучив Чаленко.

Він додав, що головна мета ініціативи полягала все-таки у створенні додаткового економічного тиску безпосередньо на Росію.

Про новий закон про санкції США щодо Росії: дивіться у відео

Початкова версія документа передбачала запровадження 500% мита на товари з понад 60 країн. Однак після дискусій в адміністрації Трампа умови пом'якшили, і тепер під санкційний удар потраплять п'ять найбільших імпортерів російської нафти та газу.

Ці фінансові обмеження здатні суттєво вдарити по мобілізації в Росії. Зменшення надходжень до російського бюджету від продажу енергоносіїв ускладнить Кремлю фінансування виплат новобранцям, яких купують для відправки на фронт.