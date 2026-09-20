Про це ефірі 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов. За його словами, адміністрація Трампа зможе встановлювати до 100% мита на 5 найбільших імпортерів нафти й газу з Росії.

Миттєвого результату не буде

Як наголосив Димов, ухвалений закон про санкції вплине на Китай та Індію. А упродовж 30 днів посадовці зобов'язані надати відповідні списки підсанкційних суб'єктів та пояснювати будь-які винятки перед Конгресом.

Утім, варто зрозуміти, що санкції не діють миттєво. Тому такі обмеження важливо поєднувати з системними ударами Сил оборони України по Росії. В комплексі це обмежує можливості Росії вести війну.

Санкції та удари дронами тиснуть по Росії. Зрештою все це неодмінно приведе до руйнації Росії. Але головний чинний – це саме Сили оборони України. Не було б боротьби – не було б нічого з того, що ми обговорюємо,

– сказав Димов.

Як нові санкції вдарять по Росії: дивіться відео 24 Каналу

В оригінальному документі, який готували Ліндсі Грем та Річард Блюменталь ще в 2025 році передбачали 500% мита на товари з понад 60 країн, які імпортують російські енергоносії. Однак в адміністрації Трампа наполягали на пом'якшенні умов. В теперішньому документі під удар потраплять лише 5 найбільших імпортерів нафти і газу з РФ.