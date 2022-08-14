россиян ждет кое-что страшнее невозможности съездить на шопинг в Милан

Исторические параллели очевидны: немцы, пережившие после Второй мировой крайне болезненную, но очень необходимую процедуру денацификации. россии, если она хочет когда-нибудь вернуться к нормальным взаимоотношениям с мировым сообществом, придется пережить депутинизацию.

Страна за бортом

Иначе страна останется изгнанником на десятки лет и будет плестись по обочине цивилизации, отрезанная от достижений культуры, образования, науки.

Важно Украинские ракеты таки прилетят в российские города

На месте российской интеллигенции, впавшей в истерику от перспективы отказа в европейских визах, я бы больше боялся именно этой перспективы.

Клетка для диких

Что может быть страшнее, чем отсутствие развития? Что может быть страшнее, чем годами глотать пыль от летящей вперед колесницы прогресса, пытаясь подобрать или украсть крошки новых технологий и изобретений?

О главном ВСУ за считанные минуты превратили авиационный полк оккупантов в пехотный

Что может быть страшнее изоляции? Неужели отсутствие возможности съездить на шоппинг в Милан?

Глядя на бесноватую толпу российских патриотов в Германии, я уверен в том, что немедленная депортация этих одержимых в их любимую россию – необходимая мера гигиены.

Актуальное – сколько россиян мечтают захватить Киев и о капитуляции Украины: смотрите видео