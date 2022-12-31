С кем Россия строит параллельный мир "за решеткой" на долгие годы

В планах России на ближайшие годы нет снятия и ослабления санкций на нее. Напротив, ожидания противоположны. Так же КНДР, Иран, КНР.

Клуб изгоев

Они строят общую финансовую инфраструктуру, нелегальные сети получения нужных товаров в обход санкций, продают друг другу оружие, обмениваются инструментами и опытом наблюдения и репрессий, наращивают гражданское и милитарное взаимодействие.

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Чтобы выжить в условиях суровых санкций, Россия объединяется с другими тоталитарными режимами / Коллаж 24 канал

КНДР не садится за стол переговоров, имея предложение из Вашингтона "без всяких условий".

Иран не возвращается к ядерному соглашению, несмотря на самый лучший его вариант на столе.

КНР наращивает агрессию в регионе, несмотря на пропорциональное увеличение ответных мер экспортного контроля США.

Они строят параллельный мир. Это – не о месяцах под санкциям. Это – на долгие годы.