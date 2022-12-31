Клуб вигнанців

Вони будують спільну фінансову інфраструктуру, нелегальні мережі отримання потрібних товарів в обхід санкцій, продають один одному зброю, обмінюються інструментами та досвідом спостереження й репресій, нарощують цивільну та мілітарну взаємодію…

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Аби вижити в умовах суворих санкцій, Росія об'єднується з іншими тоталітарними режимами / Колаж 24 канал

КНДР не сідає за стіл переговорів, маючи пропозицію з Вашингтона "без жодних умов".

Іран не повертається до ядерної угоди, попри найкращий її варіант на столі.

КНР нарощує агресію в регіоні, попри пропорційне збільшення заходів експортного контролю США у відповідь.

Вони будують паралельний світ. Це – не про місяці під санкціям. Це – на довгі роки.