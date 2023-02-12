России не хватит денег на соцвыплаты и войну: санкции Запада истощают ее экономику

Санкции постепенно истощают экономику России. Первые "звоночки" прозвучали уже в январе, а дальше будет только хуже.

Об этом 24 Каналурассказал экономист Олег Пендзин. Известно, что в марте 2023 года Россия планирует примерно на 5% сократить добычу нефти на фоне санкций от ЕС и G7 по предельной цене на российские нефтепродукты.

К теме Начало конца: валютные доходы России рекордно обвалились

Как санкции ударят по бюджету России

Пендзин напомнил, что в январе Россия оказалась с дефицитом государственного бюджета в 1,8 триллиона рублей – около 24 миллиардов долларов. Важно, что у них нет возможности выходить на мировые финансовые рынки, чтобы заимствовать деньги. Поэтому вынуждены брать средства из фонда "благосостояния", где есть около 9,5 триллиона рублей.

Если такими темпами они будут использовать фонд, то в них он будет полностью исчерпан в начале лета, грубо говоря. Тогда им точно не будет откуда перекрывать дефицит. И это ударит по программам, финансируемым благодаря бюджету,

– отметил Пендзин.

Первая – это программа социальных выплат. Вторая – программа, которая превращается в государственные заказы для машиностроительных предприятий, ремонта техники и поддержки войны.

Как санкции ударят по бюджету России – объяснил Пендзин: смотрите видео

Если война идет более 3 месяцев, то идет противостояние не только армий, но и экономик. Украине будет очень тяжело, но есть помощь от партнеров. Россия не имеет возможности получать помощь. Я думаю, что потери россиян будут еще больше,

– подчеркнул Пендзин.

Аналитики еще в ноябре говорили, что наибольший уровень падения российской экономики ожидают в марте – апреле 2023 года. Ограничения на нефтепродукты заработали с 5 февраля, а примерно 35% бюджета России – это нефтедоллары. Поэтому можно ожидать, что дефицит бюджета оккупантов будет только расти.

Как на Россию повлияет эмбарго нефтепродуктов