Про це 24 Каналу розповів економіст Олег Пендзин. Відомо, що в березні 2023 року Росія планує приблизно на 5% скоротити видобуток нафти на тлі санкцій від ЄС та G7 щодо граничної ціни на російські нафтопродукти.
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Як санкції вдарять по бюджету Росії
Пендзин нагадав, що в січні Росія опинилися з дефіцитом державного бюджету у 1,8 трильйона рублів – близько 24 мільярдів доларів. Важливо, що вони не мають можливості виходити на світові фінансові ринки, щоб запозичувати гроші. Тому змушені брати кошти з фонду "благосостоянія", де є близько 9,5 трильйонів рублів.
Якщо такими темпами вони будуть використовувати фонд, то в них він буде повністю вичерпаний десь на початку літа, грубо кажучи. Тоді вони точно не матимуть звідки перекривати дефіцит. І це вдарить по програмах, які фінансуються завдяки бюджету,
– зазначив Пендзин.
Перша – це програма соціальних виплат. Друга – програма, яка перетворюється у державні замовлення для машинобудівних підприємств, ремонту техніки та підтримки війни.
Як санкції вдарять по бюджету Росії – пояснив Пендзин: дивіться відео
Якщо війна йде більше, ніж 3 місяці, то йде протистояння не лише армій, але й економік. Україні буде надзвичайно важко, але є допомога від партнерів. Росія не має звідки отримувати допомогу. Я думаю, що втрати росіян будуть ще більші,
– наголосив Пендзин.
Аналітики ще в листопаді говорили, що найбільший рівень падіння російської економіки очікують на березень – квітень 2023 року. Обмеження на нафтопродукти запрацювали з 5 лютого, а приблизно 35% бюджету Росії – це нафтодолари. Тому можна очікувати, що дефіцит бюджету окупантів лише зростатиме.
Як на Росію вплине ембарго нафтопродуктів
- Санкції на російську нафту від країн G7, США та Австралії діють з 5 грудня 2022 року. З 5 лютого запрацювали санкційні обмеження ЄС ще на нафтопродукти.
- Видання Reuters, посилаючись на російського високопосадовця, зазначає, що ембарго ЄС на нафтопродукти з Росії може вдарити по економіці країни сильніше, ніж нафтові обмеження. Тож у країні-агресорці прогнозують зменшення обсягів перероблення нафти на 15% через санкції.