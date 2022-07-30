Это только начало, – в Пентагоне считают, что санкции "почти приостанавливают" наступление россиян в Украине

Из-за нападения россии на Украину на агрессора наложили мощные санкции. Их эффект становится заметен только сейчас.

В Пентагоне один из чиновников отметил, что российское продвижение замедляется до ползучего. Он констатировал, что оно останавливается в некоторых местах или медленно возвращается обратно в таких районах, как Херсон.

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Санкции и военная поддержка

Пентагон тесно консультируется с Министерством обороны Украины, чтобы гарантировать, что необходимые материальные средства, включая боеприпасы, скоро поступят. США, по словам чиновника Пентагона, собирают еще один пакет помощи, который удовлетворит эти потребности.

Внутренними неудачами россии чиновник называет именно эффект от санкций, которые США наложили вместе с партнерами за нападение на Украину. Ограничения экспортного контроля только сейчас начинают давать эффект. В частности:

крупные российские государственные компании потеряли 70 – 90% своей рыночной капитализации

около 1000 транснациональных компаний приостановили работу в россии

инфляция в россии увеличивается до 20%

российский фондовый рынок потерял треть стоимости.

Это только начало влияния этих санкций,

– подытожил чиновник.

Неудачи россии повсюду

В оборонном ведомстве США отмечают, что россия терпит неудачи на поле боя и внутри страны-агрессора. Чиновник Пентагона подчеркнул, что украинцы стали очень эффективны в поиске и уничтожении российских командных и контрольных узлов и уничтожении группировок российской техники.

Даже когда россия ведет большие разговоры, угрожает украинцам, они продолжают смело наступать. Они особенно используют оборудование на сумму 8,2 миллиарда долларов, которое мы предоставили, на данный момент,

– сказал чиновник.

Он признал, что есть угроза для мирного населения Украины из-за авиаударов по городам. Также отметил, что СНБО обнародовал "страшный отчет", в котором есть данные о по меньшей мере 18 так называемых фильтрационных лагерях. Там украинцы находятся в нечеловеческих условиях, включая жестокое обращение и, в некоторых случаях, казни.

Санкции против россии

Министерство финансов Соединенных Штатов обнародовало 29 июля новые санкции против 2 россиян и 4 организаций страны-агрессора. Ограничения, связанные с вмешательством в выборы в Соединенных Штатах. Одно из подсанкционных лиц обвинили в вероятном использовании граждан США и политических групп для распространения российской пропаганды.

Европа также не отстает в применении ограничений против россии. Совет Евросоюза 26 июля продлил санкции против агрессора, которые внедрили на фоне вторжения страны-агрессора в Украину. Они будут действовать еще не менее 6 следующих месяцев – до 31 января 2023 года.

Также Евросоюз ввел еще один пакет санкций против россии. В ЕС обнародовали документ с именами тех 57 человек, против которых будут действовать ограничения. Туда попали российские политики, актеры и организации.

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