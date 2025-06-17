Политтехнолог объяснил, почему Трамп тянет с новыми санкциями против России

Дональд Трамп не спешит вводить новые санкции против России, несмотря на призывы партнеров. В то же время Великобритания готова действовать более решительно.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, какие санкции являются наиболее действенными на российскую экономику. Известно, что Великобритания ввела новый пакет санкций против России, который направлен против 10 организаций и 20 судов, в частности нефтяных танкеров и компании, связанные с морским транспортом. Также ограничения касаются поставщиков товаров в Россию, в частности электроники.

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Ждет шагов со стороны европейцев

Загородний напомнил, что летом 2024 года еще не были введены такие жесткие санкции, как сегодня. Джозеф Байден усилил их только в конце своей каденции, и не исключено, что с согласия новоизбранного президента Дональда Трампа. Эти ограничения действуют и намного сильнее европейских.

Нужно объективно смотреть на эту ситуацию. Американцы спрашивают европейцев: "Почему вы не объявляете торговую блокаду России?". Трамп еще во время выборов отмечал, что это – европейская война. Соответственно Европа должна тратить больше ресурса на свою оборону,

– объяснил политтехнолог.

Также США не понятно, почему европейские страны требуют от них усиления санкций против России, но при этом Евросоюз, по его словам, отложил свою ядерную независимость.

Европейцы не хотят переводить блоки АЭС, построенных еще во времена Советского Союза, на нероссийское топливо. В то же время Украина в течение 15 лет работала над тем, чтобы за собственные средства переоборудовать свои АЭС в частности, Запорожскую, на американское топливо. Однако таких шагов со стороны Европейского Союза не было.

Также Трамп спрашивал у Фридриха Мерца во время его визита в США, почему Германия продолжает покупать российский сжиженный газ? Если бы покупала, например, американский газ, тогда бы торговый спор был бы решен. США поставляли бы газ Европе, был бы уравнен торговый баланс, а европейские страны прекратили бы фактически помогать России.

Так же не действует ценовой потолок на российскую нефть, перевозимую морским путем, в 60 долларов, введенный США и Европой в 2022 году. Россияне продолжают спокойно торговать. За три года не было ни одного мониторинга, который бы запрещал России торговать нефтью,

– отметил Тарас Загородний.

Поэтому, по его мнению, единственным действенным механизмом остаются "санкции СБУ", которые в начале 2025 года нанесли удары по российским нефтяным терминалам в Усть-Луге и Новороссийске. После этого нефтегазовые доходы России снизились на 15%.

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что не готов вводить новые жесткие санкции в отношении России, отреагировав на призывы европейских стран и Великобритании "к решительным действиям из-за войны в Украине" на саммите G7. По словам президента США, Европа должна первая прибегнуть к таким шагам. Трамп отметил, что когда вводит санкции, они "стоят США огромные деньги – миллиарды и миллиарды долларов".