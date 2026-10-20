Трамп остановил санкции против России ради собственных интересов: что стоит за этим решением

Решение Дональда Трампа не усиливать санкционное давление на Россию может быть связано не только с политическими расчетами Вашингтона, но и с потенциальными экономическими выгодами для американского президента и его окружения. Кремль, в частности, может предлагать западным бизнесменам доступ к активам компаний, покинувших российский рынок после начала полномасштабной войны.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, почему считает личные интересы Трампа одним из мотивов его политики в отношении Москвы, что Россия может использовать это в своих интересах и сможет ли Конгресс повлиять на решение президента США.

Что задумал Трамп?

Это связано с личными интересами Дональда Трампа, убежден Эпштейн.

Он пытается сделать вид, что его личные интересы – это то же самое, что и интересы Америки, хотя на самом деле они не имеют ничего общего,

– заявил Эпштейн.

Эксперт обратил внимание на законопроект сенатора Линдси Грэма, который предусматривает усиление санкционного давления на Россию. Документ не обязывает Трампа вводить ограничения, а лишь предоставляет ему такое право. Поэтому президент может и в дальнейшем самостоятельно решать, насколько жесткой будет политика Вашингтона в отношении Кремля.

Отдельно Эпштейн заявил, что Путин может предлагать Трампу и его окружению права на активы американских и других компаний, которые ушли из России после начала полномасштабного вторжения.

Возможность заработать на таких сделках может повлиять на отношение окружения президента США к Москве. В то же время Эпштейн считает, что после выборов в Конгресс США 3 ноября законодатели могут попытаться усилить давление на Трампа и добиться обязательного введения санкций против России.

Напомним, 3 ноября 2026 года в США остоятся промежуточные выборы в Конгресс. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. Результаты голосования определят, сохранят ли республиканцы контроль над обеими палатами Конгресса. От нового расклада сил будет зависеть, насколько легко Дональд Трамп сможет продвигать свои решения, в частности касательно санкций против России и помощи Украине.