Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому вважає особисті інтереси Трампа одним із мотивів його політики щодо Москви, як Росія може використати це для власної вигоди та чи зможе Конгрес вплинути на рішення президента США.

Що задумав Трамп?

Це пов'язано з особистими інтересами Дональда Трампа, переконаний Епштейн.

Він намагається вдавати, що його особисті інтереси – це те саме, що й інтереси Америки, хоча насправді вони не мають нічого спільного,

– заявив Епштейн.

Експерт звернув увагу на законопроєкт сенатора Ліндсі Грема, який передбачає посилення санкційного тиску на Росію. Документ не зобов'язує Трампа запроваджувати обмеження, а лише дає йому таке право. Тож президент може й надалі самостійно вирішувати, наскільки жорсткою буде політика Вашингтона щодо Кремля.

Окремо Епштейн заявив, що Путін може пропонувати Трампу та його оточенню права на активи американських та інших компаній, які пішли з Росії після початку повномасштабного вторгнення.

Можливість заробити на таких домовленостях може впливати на ставлення оточення президента США до Москви. Водночас Епштейн вважає, що після виборів до Конгресу США 3 листопада законодавці можуть спробувати посилити тиск на Трампа й домогтися обов’язкового запровадження санкцій проти Росії.

Нагадаємо, 3 листопада 2026 року у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, які називають мідтермами. Американці обиратимуть усіх 435 членів Палати представників і 35 сенаторів. Результати голосування визначать, чи збережуть республіканці контроль над обома палатами Конгресу. Від нового розкладу сил залежатиме, наскільки легко Дональд Трамп зможе просувати свої рішення, зокрема щодо санкцій проти Росії та допомоги Україні.