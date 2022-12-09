Есть три фактора, – аналитик объяснил, почему Запад не добьет Россию санкциями

Россия оказалась под санкциями из-за путинской агрессии в Украине. Однако Запад не решается ввести слишком жесткие ограничения, которые могли бы уничтожить российскую экономику.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев. По его словам, санкции – действенный инструмент давления на Москву.

Читайте также США внесли в "черный список" 24 компании из России и Европы, помогающие армии оккупантов

Россия играет на своем положении

Однако сейчас Россия оказалась в "серединном положении" и играет на этом.

С одной стороны, западные страны уже не могут снять с Москвы санкции.

С другой стороны, они не могут ввести окончательные ограничения, которые дожали бы российскую экономику.

Кремль в определенном смысле оказался в подвешенном состоянии.

Россия застыла в этой стагнации образца 1980-х годов. Экономика не может погибнуть до конца, потому что она сама себя поддерживает. Но и развиваться она тоже не может, потому что с россиянами никто не работает,

– сказал Краев.

Как отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма", существует 3 фактора, которые удерживают Запад от введения уничтожительных санкций против России.

Александр Краев объяснил, почему на Россию не налагают окончательные санкции: смотрите видео

Чего боятся на Западе

Первый аспект – это ядерное оружие. Кремль неоднократно предупреждал Запад, что любые санкции, которые могут уничтожить российскую экономику, вызовут, по словам самих россиян, "неконтролируемую" реакцию российской стороны – то есть ядерный удар.

Уже становится ясно, что Владимир Путин, вероятнее всего, не применит ядерное оружие. Но здесь, как в математике: такой шанс приближается к 0, но никогда не равен 0,

– сказал Краев.

Он добавил, что ядерный удар – именно тот сценарий, которого боятся в Европе. Там понимают, что в современных условиях даже экономические санкции воспринимаются как политическая агрессия. Поэтому Запад не рискует усугублять ситуацию.

Россия долго работала над тем, чтобы стать незаменимой

Второй фактор состоит в том, что Россия в течение 30 лет своего существования работала над тем, чтобы стать незаменимой. Она позиционировала себя как незаменимый поставщик природного газа, нефти, угля и партнер в сырьевых ресурсах.

Война длится около 10 месяцев. Очень трудно за столь короткий промежуток времени заменить одну из крупнейших экономик мира и полностью от нее отказаться. Ведь сокрушительные санкции означают, что нужно полностью исключить Россию из всех экономических процессов,

– объяснил Краев.

Он добавил, что после состоявшегося в ноябре саммита G20 и после установления граничной цены на российскую нефть мир постепенно приближается к мысли о введении полных ограничений против России.

"Гаражная распродажа" в России

Однако есть еще один фактор, удерживающий Запад от такого шага. Есть еще Китай, Индия и несколько меньших стран, для которых сейчас выгодно "доить" Россию.

По словам аналитика, сейчас Россия демпингует по многим ключевым ресурсам. Пока Запад запрещает все, что можно, восточные рынки наоборот выкачивают из России все ресурсы, к которым могут дотянуться.

Конечно, некоторые западные страны тоже говорят: "А что, нам нельзя так же?". Они также продолжают по очень дешевым ценам выкупать у России все, что можно. Это воспринимается как "гаражная распродажа",

– сказал Краев.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" подчеркнул, что пока Россия все не распродала, окончательные санкции на нее не будут наложены. Ведь все хотят извлечь экономическую выгоду, пока это возможно.

Санкции против России: последние новости