На себе почувствовали абсолютно все, – политолог о путинском "россия ничего не потеряла"

В россии любят заявлять якобы с 24 февраля их страна не понесла никаких существенных потерь. Впрочем, санкции, которые наложили на оккупантов партнеры Украины, нанесли большой ущерб российской экономике.

Так, потери россиян начинаются от визовой политики, которая недавно претерпела изменения относительно них и заканчиваются уровнем потребления. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Валентин Гладких.

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россия понесла серьезные потери, однако лжет, что это не так

По его словам, пока нет ни одной сферы в российской экономике и вообще в социальном бытии, где россияне не ощутили пагубных последствий санкций. Кроме того, ограничения будут иметь кумулятивный эффект и впоследствии будут проявляться сильнее.

Это касается не только какого-нибудь отдельного сегмента российского общества. Это на себе почувствовали все,

– заметил политолог.

Следовательно, не стоит говорить о том, что "россия ничего не потеряла". Страна-агрессор потерпела крах в экономическом и военно-политическом плане.

"Этот миф о "второй армии мира" исчез. Вместе с ним исчезли и огромные запасы оружия, утилизировано огромное количество живой силы", – отметил Гладких.

По его мнению, страна-оккупант также понесла и репутационные потери. Ведь сегодня стало нормой отказываться от русской культуры и от всего русского.

Не потому, что кого-то заставляют отказываться – люди делают это добровольно, потому что поняли и увидели, если эта культура не смогла удержаться от такой дикости, то, наверное, с ней что-то не так,

– объяснил политолог.

Так что говорить, что россия ничего не потеряла – значит "находиться в каком-нибудь зазеркалье".

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Как путин объясняет потери россиянам

Гладких рассказал, что лично путин также многое потерял, в частности свой имидж и репутацию лидера. Однако президента страны-агрессора не интересует, как на это реагирует общество.

Путин не требует одобрения или неодобрения российским обществом своих действий,

– отметил политолог.

"россия в нынешнем ее виде существует исключительно в интересах узкого круга военно-политического круга страны. Все остальное и все остальные рассматриваются исключительно как ресурс для достижения целей этой группы людей", – пояснил Гладких.

По его мнению, сегодня все россияне превратились в ресурс, с помощью которого путин пытается реализовать свои совершенно нерелевантные фантазии. Следовательно, нет никакого смысла для президента страны-агрессора в формировании общественного мнения.

"На самом деле это политинформация вроде советской школы, когда просто доводили до вашего сведения, какая позиция сегодня верна", – отметил политолог.