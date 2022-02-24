Об усилении санкционного давления на Россию со стороны Запада, стратегии избегания от ЕС, победном содержании решения Путина для Украины и "заговоре" конфликта – в интервью сайту 24 канала рассказал координатор направления международной политики Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик.
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Что предполагают санкции США против псевдореспублик и как они повлияют на их перспективы?
В первую очередь, санкции предусматривают ограничения для российского бизнеса, представителей российской политической и бизнес-элиты, так или иначе вовлеченных во взаимодействие с российскими прокси-формированиями на Донбассе.
Из-за участия российских банков на временно оккупированной территории. Ограничения в плане использования институционных инструментов, привлечении финансов и вообще функционирования бизнесов и финансовых институтов, которые будут вовлечены в работу оккупационной администрации на Донбассе.
Координатор направления международной политики Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик / Фото предоставлено сайту 24 канала
Объясните, что имеет в виду Байден, когда говорит, что санкции за признание квазиреспублик будут не такими, как за вторжение в Украину?
В первую очередь речь идет о доступе к кредитам, к использованию счетов в американских компаниях. Сюда относим все банки, которые производили разнообразные выплаты через банковские системы.
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Сейчас это максимальная изоляция с точки зрения финансирования оккупированных территорий. Плюс дополнительные ограничения по доступу самой России к международным финансовым институтам, технологиям, прочее.
К каким санкционным мерам будет прибегать Канада?
Она будет дублировать санкционную политику Лондона. Также будет вводить ограничения против аффилированного с Россией бизнеса и отдельных физических лиц типа Ротенберга или Тимченко. У этих людей теперь будут большие проблемы для собственного бизнеса и активов на западе.
Решится ли Борис Джонсон на введение ограничений против всего так называемого "Лондонграда"?
Весь этот бизнес-конгломерат не попадет под санкции, ведь значительная его часть стала уже по сути часть британского бизнеса. Весь спектр мер против этой российской ячейки бизнес-элиты в Лондоне будет применен только в случае действительно большой войны, когда танки будут идти на Киев.
Как понимать слова Бореля о необходимости ввести санкции тогда, когда для этого будет подходящий момент?
Дело в том, что европейские и российские бизнес-интересы очень тесно переплетены. Европейцы заинтересованы в извлечении прибыли от торговли с российской стороной. И поэтому будут как можно дольше избегать каких-то слишком радикальных, по их мнению, шагов против Москвы.
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С чем связано неожиданное решение Германии заморозить "Северный поток – 2"?
Начнем с того, что Германия долго вела себя максимально комплиментарно по отношению к России. Шла на предложенную россиянами интерпретацию минских соглашений. Результатом для Москвы должна стать своеобразная "боснизация" Украины. Если бы Донбасс стал бременем на нашей шее, не позволяя нам самим определять собственный внешнеполитический курс и влиять на внутреннюю политику.
В сущности, Россия своими действиями полностью подорвала доверие немцев к себе, доказав свою неспособность договариваться. Кремль сделал совсем не то, о чем договаривались в рамках удобного соглашения по обездвижению нашей страны.
Для Берлина проблема кроется в недопустимом поведении Путина во внешней политике. Даже в их глазах это переходит допустимые пределы. Таким поведением Путина были ошеломлены даже отдельные его соратники. Это было видно уже хотя бы по поведению Нарышкина во время заседания русского Совбеза.
Люди уже вроде бы обо всем между собой договорились, тут российский президент решает поступать по своему.
Поведение Путина оказалось недопустимым даже для Берлина / Фото Getty Images
Последствия признания квазиреспублик для Украины и дипломатия "заговора" конфликта
Какими могут быть последствия российских шагов для нас, как для страны?
На первом этапе – это безусловная победа Украины, кто бы что ни говорил. Москве не удалось заставить нас поступать так, как хочет Путин. Ему сейчас нужно хоть что-нибудь, что можно было бы показать как победу России.
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В дальнейшем события могут разворачиваться по сценарию заморозки конфликта, где боевые действия перейдут в форму провокаций и локальных спецопераций в большей степени. При активном участии российских военных и агентуры.
Постоянно будут присутствовать войска на границе. Вся эта совокупность факторов будет использована как рычаги давления. Во время следующих избирательных циклов, когда будут проходить выборы в ВР, а позже и выборы президента, Кремль разыграет донбасскую карту для активизации боевых действий на востоке.
Как обезвредить эту гангрену, чтобы она не распространилась на весь наш государственный организм?
Путем усиления собственных спецслужб и вооруженных сил. Необходимо заручиться максимально мощной поддержкой международных партнеров, чтобы они предоставляли нам все необходимое.
Особое внимание следует уделить границам и оккупированной территории.
Украина должна усилить спецслужбы и Вооруженные силы / Фото пресс-центра ООС
Признание этих квазигосударственных образований в пределах всей Донецкой и Луганской областей будет означать войну за восстановление "территориальной целостности"?
На данный момент речь идет о выборе между двумя вариантами: признании в административных или же в исторических пределах. Последний сценарий для нас наиболее опасен, поскольку он предполагает, что будет существовать "Новоросская конфедерация" от Донбасса до Молдовы.
Такая модель была разработана еще, когда Царев занимался вопросами так называемой "Новороссии". Речь идет о том, что они смогут занять ту территорию, которую захватят с помощью военной силы.
По большому счету вопрос границ сейчас звучит в России с пропагандистским подтекстом. Для того чтобы в будущем оправдать существование квази государства "Новороссия" в любых границах. Поэтому они будут оставлять открытую тему определения границ.
Новороссия закончится там, где новороссам дадут по зубам.
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