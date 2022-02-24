Об усилении санкционного давления на Россию со стороны Запада, стратегии избегания от ЕС, победном содержании решения Путина для Украины и "заговоре" конфликта – в интервью сайту 24 канала рассказал координатор направления международной политики Центра политических студий "Доктрина" Денис Москалик.

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Западные санкции в ответ на признание пророссийских боевиков

Что предполагают санкции США против псевдореспублик и как они повлияют на их перспективы?

В первую очередь, санкции предусматривают ограничения для российского бизнеса, представителей российской политической и бизнес-элиты, так или иначе вовлеченных во взаимодействие с российскими прокси-формированиями на Донбассе.

Речь о торговле углем, поставках гуманитарных товаров, в том числе и продовольствия. Собственно, все, что связано с экономической деятельностью на этих территориях, тем или иным образом будет попадать под действие санкций.

Из-за участия российских банков на временно оккупированной территории. Ограничения в плане использования институционных инструментов, привлечении финансов и вообще функционирования бизнесов и финансовых институтов, которые будут вовлечены в работу оккупационной администрации на Донбассе.