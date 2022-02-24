Про посилення санкційного тиску на Росію з боку Заходу, стратегію уникання від ЄС, переможний зміст рішення Путіна для України та "заговорення" конфлікту – в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних студій "Доктрина" Денис Москалик.

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Що передбачають санкції США проти псевдореспублік і як вони вплинуть на їх перспективи?

У першу чергу, санкції передбачають обмеження для російського бізнесу, представників російської політичної та бізнесової еліти, яка так чи інакше залучена до взаємодій із російськими проксі-формуваннями на Донбасі.

Мова про торгівлю вугіллям, постачання гуманітарних товарів, у тому числі й продовольства. Власне кажучи, все, що пов'язане з економічною діяльністю на цих територіях, тим чи іншим чином потраплятиме під дію санкцій.

Через участь російських банків на тимчасово окупованій території. Обмеження в плані використання інституційних інструментів, залучення фінансів і взагалі функціонування бізнесів та фінансових інститутів, які будуть залучені до роботи окупаційної адміністрації на Донбасі.

Координатор напрямку міжнародної політики Центру політичних студій "Доктрина" Денис Москалик / Фото надано сайту 24 каналу

Поясніть, що має на увазі Байден, коли каже, що санкції за визнання квазіреспублік будуть не такими, як за вторгнення до України?

Насамперед йдеться про доступ до кредитів, до використання рахунків у американських компаніях. Сюди відносимо всі банки, які здійснювали різноманітні виплати через банківські системи.

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Наразі – це максимальна ізоляція з точки зору фінансування окупованих територій. Плюс додаткові обмеження стосовно доступу самої Росії до міжнародних фінансових інститутів, технологій, таке інше.

До яких санкційних заходів буде вдаватися Канада?

Вона дублюватиме санкційну політику Лондона. Так само вводитиме обмеження проти афілійованого з Росією бізнесу та окремих фізичних осіб на кшталт Ротенберга чи Тимченка. Ці люди тепер матимуть більші проблеми для власного бізнесу й активів на заході.

Чи зважиться Борис Джонсон на запровадження обмежень проти всього так званого "Лондонграду"?

Весь цей бізнесовий конгломерат не потрапить під санкції, адже значна його частина стала вже, по суті, частина британського бізнесу. Весь спектр заходів проти цього російського осередку бізнесової еліти в Лондоні буде застосовано лише у випадку справді великої війни, коли танки йтимуть на Київ.

Як розуміти слова Бореля про необхідність ввести санкції тоді, коли для цього буде слушний момент?

Річ у тім, що європейські та російські бізнесові інтереси дуже тісно переплетені. Європейці зацікавлені в отриманні прибутку від торгівлі з російською стороною. І тому будуть якомога довше уникати якихось аж надто радикальних, на їхню думку, кроків проти Москви.

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З чим пов'язане несподіване рішення Німеччини заморозити "Північний потік – 2"?

Почнімо з того, що Німеччина тривалий час поводила себе максимально компліментарно відносно Росії. Йшла на запропоновану росіянами інтерпретацію мінських угод. Результатом для Москви мала стати своєрідна "боснізація" України. Коли Донбас став би тягарем на нашій шиї, не дозволяючи нам самим визначати власний зовнішньополітичний курс та впливати на внутрішню політику.

По суті, Росія своїми діями повністю підірвала довіру німців до себе, довівши свою нездатність домовлятися. Кремль зробив зовсім не те, про що домовлялися в рамках зручної угоди по знерухомленню нашої країни.

Для Берліна проблема криється в неприпустимій поведінці Путіна у зовнішній політиці. Навіть в їх очах це переходить допустимі межі. Такою поведінкою Путіна були приголомшені навіть окремі його соратники. Це було видно вже хоча б по поведінці Наришкіна під час засідання російського Радбезу.

Люди вже начебто про все між собою домовилися, аж тут російський президент вирішує чинити по своєму.

Поведінка Путіна виявилася неприпустимою навіть для Берліна / Фото Getty Images

Наслідки визнання квазіреспублік для України і дипломатія "заговорення" конфлікту

Якими потенційно можуть бути наслідки російських кроків для нас, як для держави?

На першому етапі – це безумовна перемога України, хто б там що не говорив. Москві не вдалося змусити нас чинити так, як того бажає Путін. Йому зараз потрібно хоч щось, що можна було б подати як перемогу Росії.

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Надалі події можуть розгортатися за сценарієм замороження конфлікту, де бойові дії перейдуть в форму провокацій і локальних спецоперацій більшою мірою. З активною участю російських військових та агентури.

Постійно будуть присутні війська на кордоні. Вся ця сукупність чинників буде використана як важелі тиску. Під час наступних виборчих циклів, коли проходитимуть вибори до ВР, а пізніше також і вибори президента, Кремль розіграє донбаську карту для активізації бойових дій на сході.

Як нам знешкодити цю гангрену, щоб вона не поширилася на увесь наш державний організм?

Шляхом посилення власних спецслужб та Збройних сил. Необхідно заручитися максимально потужною підтримкою міжнародних партнерів, щоб вони надавали нам все необхідне.

Особливу увагу треба приділити кордонам та окупованій території.

Україна має посилити спецслужби та Збройні сили / Фото пресцентру ООС

Визнання цих квазідержавних утворень у межах всієї Донецької та Луганської областей означатиме війну за відновлення "територіальної цілісності"?

На цей момент мова йде про вибір між двома варіантами: визнання в адміністративних або ж в історичних межах. Останній сценарій для нас є найбільш небезпечним, оскільки він передбачає, що буде існувати "Новороська конфедерація" від Донбасу аж до Молдови.

Таку модель було розроблено ще, коли Царьов займався питаннями так званої "Новоросії". Мовиться про те, що вони зможуть зайняти ту територію, яку захоплять за допомогою військової сили.

За великим рахунком, питання кордонів зараз звучить у Росії з пропагандистським підтекстом. Для того, щоб у майбутньому виправдати існування квазі держави "Новоросія" у будь-яких кордонах. Тому вони до останнього залишатимуть відкритою тему визначення кордонів.

"Новоросія" закінчиться там, де новоросам дадуть по зубах.

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