Они придурки, – Путин сказал, кто больше страдает от введения санкции против России

Российский диктатор Владимир Путин считает, что те страны, которые вводят санкции против России, вредят себе. Он заявил, что не боится ограничений, ведь это бы означало, что Россия проиграла.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия готова к любым санкциям

Во время встречи с руководителями "Деловой России" в Кремле Владимир Путин раскритиковал тех, кто вводит против его страны санкции. Он назвал "придурками" тех, кто принимает решение об ограничениях для России.

По словам Путина, Россия должна быть готова к любым действиям со стороны других стран. Он пригрозил тем, кто вводит санкции, что это несет вред исключительно для них.

Они в ущерб себе делают много вещей. Кажется же, что того и того не будут делать точно, потому что это им вредит. Но ведь делают, придурки. Ой, извините, пожалуйста,

– сказал российский президент.

Владимир Путин не боится санкций, ведь считает, что "кто начинает пугаться, сразу все проигрывает". О том, что западные санкции не являются угрозой для Москвы говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, в СМИ ранее писали, что европейские лидеры будут обращаться к Дональду Трампу, если в Украине не начнется временное перемирие. Санкции против России могут усилиться и в случае, если Путин не появится на встрече с Владимиром Зеленским в Турции.

Стоит отметить, что американская сторона не дала четкого ответа относительно возможного введения санкций, если российские атаки по Украине продолжатся.