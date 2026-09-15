Завод "Промтехнология" связан с российским олигархом. Об этом пишет The Insider.

Что известно об иностранных снарядах?

Ранее СМИ сообщали, что российские снайперы используют пули производства стран НАТО, но эти свидетельства касались либо патронов иностранной сборки, либо "самокрутов", собранных снайперами вручную. Однако, по данным СМИ, на пятый год полномасштабного вторжения в Украину российский завод получает финские и американские пули, чтобы собирать из них патроны для снабжения снайперов армии страны-агрессора.

Предыдущие расследования свидетельствовали о том, что с марта 2022 года по февраль 2024 года в Россию было ввезено более 10 миллионов пуль производства стран НАТО. Большинство из них относятся к высокоточным пулям калибров 338 Lapua Magnum и 375 CheyTac, предназначенным для стрельбы на дальние дистанции.

Хотя их количества не хватает для обеспечения военных на всех участках фронта, в целом эти импортные пули важны для российских снайперов.

Обратите внимание! Компания "Промтехнология" была основана российским олигархом Константином Николаевым, который создавал новое оружейное предприятие во времена тогдашнего куратора ВПК Дмитрия Рогозина и генерала ФСБ Сергея Бесиды.

Параллельно с производством оружия в России и контрабандой боеприпасов из ЕС и США олигарх развивает бизнес в Италии. Его тосканская винодельня не только не арестована, но и получает субсидии из фондов Европейского союза во время российской вооруженной агрессии.

В апреле 2026 года один из российских пропагандистских каналов писал, что российские снайперы начали получать от Министерства обороны патроны для снайперских винтовок ORSIS, состоящие из американских гильз Peterson и пуль Hornady. Через несколько дней он сообщил о количестве иностранных патронов.

Патронов в описанной комплектации сейчас крайне мало. В настоящее время для снайперских винтовок 6В12 поставляются боеприпасы с пулей Scenar (финской компании – 24 Канал) весом 11,53 грамма, порох "Ирбис" 570, гильза с маркировкой Orsis,

– заявил пропагандист.

Таким образом, из-за недостаточного количества американских пуль для снабжения российской армии "Промтехнология" для производства снайперских патронов использовала финские.

Что известно об обходе санкций Россией?

СМИ отмечает, что есть косвенные признаки, свидетельствующие о том, что некоторые партии американских пуль были доставлены в Россию через ЕС. После серии публикаций СМИ о масштабной контрабанде европейского оружия Федеральное агентство по аккредитации прекратило публиковать декларации по ряду таможенных кодов.

Эти изменения затруднили точный подсчет оружия и боеприпасов, ввозимых в Россию. В то же время многочисленные публикации в социальных сетях и на профильных форумах подтверждают продолжение новых поставок.

Напомним, что глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов на ежегодной конференции YES рассказал, что санкции цивилизованного мира влияют на экономику России, однако в Кремле рассчитывают на их скорое ослабление. По словам чиновника, некоторые российские олигархи надеются вновь свободно финансировать военную машину, если европейцы допустит ошибку.

Он подчеркнул, что санкционное давление должно оставаться непоколебимым. Буданов отметил, что для западных партнеров крайне важно перекрыть все возможные пути обхода ограничений со стороны агрессора.