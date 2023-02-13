Банки, вагнеровцы и пропагандисты: СМИ узнали детали 10 пакета санкций ЕС против России

Европейский Союз готовит 10 пакет санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Новый пакет санкций может затронуть российские банки, гауляйтеров и наемников.

Руководитель аппарата президентки Еврокомиссии Бьорн Зайберт проинформировал послов ЕС о планах по 10 пакета санкций. Подробности пакета стали известны изданию Politico от чиновников и дипломатов.

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Под санкции может попасть Альфа-банк

Новый пакет санкций предусматривает финансовые ограничения против четырех российских банков, включая крупнейший российский частный банк Альфа-банк, основанный российско-израильским миллиардером Михаилом Фридманом.

Гражданам России планируют запретить входить в состав советов директоров компаний критической инфраструктуры в ЕС, таких как электросети или газоснабжающие компании.

Персональные санкции и торговые ограничения

Польша, страны Балтии, Германия, Франция и другие страны предложили персональные санкции против около 130 организаций и лиц.

Среди них – российские военные лидеры, гауляйтеры, назначенные Россией на оккупированных территориях Украины, журналисты, работающие на российские государственные и пропагандистские каналы, такие как Russia Today, а также компании и лица в других странах, связанные с военными действиями России или ЧВК "Вагнера", в частности, в Мали и Иране, обвиняемого в продаже беспилотников и комплектующих к ним российским военным.

В пакете санкций предлагаются дополнительные торговые запреты на импорт в ЕС российского каучука и асфальта или битума (нефтепродуктов), а также на экспорт в Россию товаров из ЕС, включая грузовики, другие тяжелые транспортные средства, строительные машины, насосы и другие машины, используемые в строительный сектор.

Пакет также включает в себя дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия. В то же время пока неясно, попадут ли в этот пакет бриллианты.

ЕС готовит санкции против компании из Дубая

ЕС планирует внести в список санкций судоходную компанию из Дубая, подозреваемую в помощи России обойти санкции по экспорту нефти.

Сообщается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешили перевозить нефть из-за санкций ЕС и международных организаций, наложенных на российские компании.

Под новым эмиратским владением танкеры снова могут перевозить нефть. Одна из стран ЕС обратилась в ЕС с просьбой включить эту компанию в новый пакет санкций, чтобы предотвратить увеличение возможностей России по экспорту нефти.

В то же время два дипломата и один чиновник предупредили, что средиземноморские страны могут выступить против этого шага во время переговоров.

"Росатом" снова избежит санкций

По данным Bloomberg, Евросоюз вряд ли введет санкции против российского холдинга в сфере атомной отрасли "Росатома". Несколько стран-членов выступают против того, чтобы "Росатом" попал в список санкций.

Владимир Зеленский напрямую призвал лидеров ЕС ввести санкции против компании из-за того, что она ответственна за оккупацию ЗАЭС и взятие в заложники работников станции, а также депортацию их детей в Россию.

Ожидается, что послы проинформируют свои столицы о планах Еврокомиссии и будут обсуждать пакет мер 15 февраля.