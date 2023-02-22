Известно, что этот пакет ограничений в отношении представителей государства-террористки является частью мер, направленных на поддержку Украины. Кроме введения санкций против около 200 россиян и организаций, США тоже хотят выделить нашему государству военную помощь в размере 460 миллионов долларов.

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Чего хочет достичь Запад санкциями против России

Как пишут в издании The Wall Street Journal, этот пакет ограничений направлен на то, чтобы отрезать Москву от доступа к критически важным материалам, с помощью которых она наращивает свою военную мощь.

Ожидается, что этот пакет будет обнародован на этой неделе в Минфине и Государственных департаментах США. В нем будут ограничения против ряда российских губернаторов и членов семей российских чиновников,

– написали в СМИ.

В то же время там констатировали, что ограничения будут также касаться российских оборонных объектов, технологических фирм и сетей предприятий, которые научились обходить предыдущие санкции.

Компании, до сих пор ведущие бизнес с Россией, должны определиться

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо отметил, что одна из целей санкций – поставить определенные компании перед выбором: иметь экономические связи с цивилизованным миром или государством-террористом.

Мы используем санкции, чтобы дать компаниям, ведущим бизнес с Россией, строгий выбор: вести бизнес с коалицией, представляющей половину мирового ВВП (с Западом – 24 Канал) или материально поддерживать Россию,

– написали в The WSJ со ссылкой на господина Адейемо.

К этой теме вспомним расследование журналистов издание The Insider, которым удалось установить, что сеть гипермаркетов "Ашан" поставляет товары российским военным и способствует мобилизации. Собственно, в СМИ констатировали, что руководство российским филиалом этой компании помогало военкоматам набирать мужчин в ряды путинского войска среди своих работников.

Впоследствии появился официальный ответ торговой сети "Ашан" по поводу обвинения в помощи кремлевскому режиму. Собственно, в сообщении пресс-службы говорится, что высшее руководство гипермаркета просто не знало о поставках продуктов российской армии.