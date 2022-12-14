США планируют ввести санкции против одного из крупнейших олигархов России и его родных, – WSJ

Ради давления на Россию за ее непровоцированную войну в Украине на ее компании и граждан цивилизованные страны постоянно налагают все новые санкции. Ввести такие ограничения теперь планируют и против одного из богатейших людей России Владимира Потанина.

Наложить эти санкции собираются США, а будут они персональными и финансовыми. Также под них попадут несколько членов российского правительства. Об этом заявили официальные лица США.

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На что наложат ограничения

В СМИ отмечают, что новые санкции будут наложены не только на Владимира Потанина, но и на его жену. Также они будут наложены на яхту, которой владеют супруги.

Не минуют санкции и некоторые из финансовых компаний олигарха. В частности, говорится о:

инвестиционной холдинговой компании "Интеррос",

"Росбанке", который олигарх приобрел в начале 2022 года.

Есть исключение среди активов олигарха

Также в издании отмечается, что Потанин является основным акционером одного из крупнейших в мире производителей палладия и рафинированного никеля ГМК "Норильский никель". Однако эта компания, хоть и является источником значительных личных доходов олигарха, под действие санкций не попадет. Дело в том, что она очень важна для рынка металлов.

Более того, по словам одного из чиновников, смягчить любое потенциальное глобальное экономическое влияние санкций на "Норникель" было бы сложно. Именно поэтому данную компанию решили исключить из списка санкций.

Правительства борются над тем, каким образом ввести санкции против некоторых российских бизнесменов и их активов, и как это сделать, не повлекши нежелательных экономических последствий, например, не разрушив товарные рынки или цепочки поставок для западных компаний,

– объяснили в The Wall Street Journal.

Отметим, что представитель бизнеса олигарха не ответил на запрос о комментарии, а представитель самого олигарха отказался от комментариев.

Последние санкции против России

Великобритания 13 декабря ввела новые санкции против российского командования из-за обстрелов Украины. Также они были введены против иранских бизнесменов и военного чиновника, вовлеченных в производство и поставку беспилотников, которые используются для осуществления российских атак.

Следует отметить, что Евросоюз уже готовит 9 пакет санкций против страны-агрессорки. Так, Россию планируют ограничить в ноутбуках, жестких дисках и камерах.

Также недавно стало известно, что бренд Meraki, принадлежащий американской компании Cisco, заблокирует свои роутеры у российских и белорусских пользователей. Поэтому с 21 декабря 2022 года абсолютно все роутеры и облачные точки доступа Meraki в России будут отключены от облачных сервисов компании и заблокированы. Также они исчезнут из личного кабинета владельцев в облаке.

Оглашение новых санкций ожидается уже 15 декабря.