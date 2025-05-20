"План анаконда": как на Россию повлияют новые европейские санкции

Европа одобрила мощные санкции против России для разрушения ее экономики. Однако Украине нужны быстрые решения, способные сейчас повлиять на Путина.

Политолог Олег Лесной в эфире телеканала 24 Канала отметил, что новые европейские санкции действительно постепенно будут уничтожать российскую экономику, однако Украине нужны более быстрые результаты и преимущество на поле боя. Санкции, хотя и эффективный инструмент, все же медленный.

Смотрите также "Воцарилась тишина": Axios рассказали, как лидеры Европы восприняли разговор Трампа с Путиным

Почему санкций недостаточно

"Когда-то был такой план "Анаконда" в отношении России. Этот термин уже употреблялся – что санкции постепенно, как змея, обвивают Россию и выжимают из нее жизнь. Да, санкции именно так и работают, но не быстро. Нам сейчас нужен переломный момент, ведь лето для Путина будет очень важным", – сказал Олег Лесной.

Важно! В Брюсселе одобрили 17-й пакет санкций. Он касается почти 200 кораблей теневого флота России. Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас уже сделала первое заявление. По ее словам, санкции, введены из-за агрессии России против Украины, в ближайшие месяцы еще сильнее ударят по российской экономике.

Лесной добавил, что поскольку Владимир Путин готовит масштабную летнюю наступательную кампанию против Украины, самих санкций недостаточно. Следующие месяцы будут тяжелыми для украинских военных, поэтому нужны другие инструменты давления. Политолог убежден: только если Путин потерпит поражения на поле боя, он может начать отступать.

Относительно экономики – так, она должна упасть, но не так быстро, как нам хотелось бы. Вот в чем проблема. Санкциям нужны месяцы. А у нас этих месяцев нет. Нам нужны дни, недели,

– подчеркнул Лесной.

Он также отметил, что вероятно Венгрия и Словакия будут вставлять палки в колеса санкционного процесса.