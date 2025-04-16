Трамп продлил запрет на прием кораблей из России в американских портах еще на год

Президент США Дональд Трамп продлил запрет на прием в американских портах судов под российским флагом, или которые связаны с Россией. Его продлили еще на один год

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на документ, который разместили в Федеральном реестре США.

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Санкции против российского флота продолжили

Сообщается, что запрет, который продолжил Трамп, распространяется на стоянку и движение в порты США для всех судов, которые так или иначе связаны с Россией.

Я продолжаю на 1 год действие чрезвычайного положения в отношении Российской Федерации и чрезвычайных полномочий, касающихся регулирования стоянки и передвижения связанных с Россией судов в порты Соединенных Штатов,

– говорится в документе.

В указе указано, что чрезвычайное положение в отношении России было введено 21 апреля 2022 года при администрации бывшего президента Джо Байдена. Также там говорится о том, что политика и действия правительства России продолжают представлять угрозу национальной безопасности США.

Кстати, на днях в Эстонии задержали танкер Kiwala, который принадлежит к российскому теневому флоту. Это судно занимается экспортом российской сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны и принадлежит России.