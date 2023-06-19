В МИД Британии назвали жесткое условие отмены санкций против России

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли назвал жесткое условие, после которого санкции для России, вероятно, будут отменены. По его словам, это произойдет только после того, как Москва выплатит всю необходимую компенсацию Украине.

Кроме этого, в Великобритании будет введено новое законодательство, позволяющее сохранять санкции против России. Отдельное решение будет относиться и к российским замороженным активам.

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Великобритания не собирается отменять санкции против России

Министр иностранных дел Британии 19 июня объявил новые проекты решений, которые готовит британское правительство. Он подчеркнул, что страна берет на себя полномочия по сохранению санкции против России до выплаты компенсаций за последствия войны.

Ужасающие последствия путинской войны очевидны. Потребности Украины в восстановлении есть и будут огромными,

– подчеркнул Клеверли.

К тому же, правительство Британии вводит новый способ использования замороженных российских активов, которые могут пойти на восстановление Украины.

"Сегодня мы укрепляем санкционный подход, подтверждая, что Великобритания готова использовать санкции для того, чтобы Россия заплатила цену за восстановление страны, на которую она так безрассудно напала", – сказал он.

Клеверли также отметил, что Великобритания будет поддерживать Украину в послевоенном восстановлении нашего государства. Кроме того, он подчеркнул, что его страна "создаст основу для процветания украинской нации".

В Британии будут следить за пожертвованиями подсанкционных олигархов из России

Также Лондон готовится принять закон, требующий от лиц, владеющих активами в Великобритании от имени Центрального банка, Министерства финансов России или Российского фонда национального благосостояния, раскрывать эти активы Казначейству Британии.

В британском правительстве также заявили, что у подсанкционных россиян, которые захотят отдать свои деньги в поддержку нашего государства, теперь будет новый способ, чтобы это сделать.

Это будет добровольный процесс, с помощью которого попавшие под санкции лица смогут подать заявку на выделение средств специально для поддержки восстановления и реконструкции Украины,

– отметили в правительстве.

Несмотря на это, британские власти не будут заставлять людей переводить их средства Украине, а также не будут предлагать ослабление санкций в обмен на пожертвования. Кроме того, они будут пристально следить, чтобы все эти средства использовали по назначению.

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